Dit is de laatste ronde voor de Mercedes G65 AMG

Houd die whiskey maar vast klaar om op de grond te gooien.

Kleurt meteen mooi bij de bronskleurige details van deze Mercedes G65 AMG Final Edition. Of het echt het laatste ‘hoera!’ wordt van de G Klasse zoals we die kennen sinds de klassieke oudheid, durven we eigenlijk niet meer keihard te zeggen. Zelfs als Mercedes claimt van wel. Geruchten dat de Gelände op zijn eind zou lopen zijn er al jaren, maar de baksteen bleek een comeback kid van jewelste te zijn.

Als de Same Ol’G nu echter écht verdwijnt, dan is dit het uitzwaaimodel de uitzwaaimodellen. Mercedes claimt dat de Final Editions in ieder geval de laatste G Klasses met V12 (rijtest) zullen zijn. Er worden er -jawel- precies 65 van gebouwd. De Final Edition onderscheidt zich vooral van de normale G65 door de eerder genoemde matbronzen details. Je vindt deze kleur onder andere terug op de velgen, een deel van de stoere wielkoffer over het reservewiel, de spiegelkappen en de onderkant van de voorbumper.