Hoe de HALO de Formule 1 zal veranderen

De afzichtelijke constructie komt eraan, dus maak je klaar.

Er wordt al tijden over gesproken, maar volgend jaar zullen we er dan echt aan moeten geloven. De verschillende tests die de teams tot op heden hebben uitgevoerd brachten gemengde resultaten, met nog veel meer verschillende meningen. De boventoon is echter veelal negatief, maar is dit wel terecht? In dit artikel zoeken we uit in hoeverre de Formule 1 beïnvloed zal worden door de komst van de eigenaardige constructie.

Aerodynamica en chassis

Tot op heden zijn de tests niet zo zeer een realistische vertoning van de werkelijkheid geweest. De teams hebben in zekere zin rondgereden met dummy’s, die enkel gebruikt werden ter oriëntatie. Nu daadwerkelijk is besloten dat de teams volgend jaar met de Halo moeten gaan rijden, is het voor de teams noodzaak om te zorgen dat alles volgens de regels verloopt en in goede banen wordt geleid. In eerste instantie betekent dit dat het chassis op de schop moet. De teams moeten de Halo zo in de auto verwerken, dat hij kan vervormen bij een ongeluk, terwijl de rest van het chassis intact moet blijven. Volgens Andy Green, technisch directeur van Force India, wordt er bij de keuring geprobeerd om de Halo er met een hydraulische ram af te slopen en moeten teams aan kunnen tonen dat het chassis de stoot zonder problemen kan verduren. Het kleine Britse team, met een van de meest beperkte budgetten, heeft het echter voor elkaar gekregen de test als een van de eersten te doorstaan.

De Halo, die door drie verschillende fabrikanten geproduceerd mag worden, zal daarnaast bijwerkingen hebben op de luchtstroming rond de auto. Dit is een essentieel punt, want teams die tot op heden degelijk presteerden, kunnen bij een minder vlotte constructie dus aardig wat tijd verliezen door een tekort aan neerwaartse druk. Door slim om te gaan met de contraptie, kunnen teams mogelijk enige progressie boeken, waardoor ze aan het eind van het seizoen wellicht net boven hun rivalen uitkomen en wat extra geld mee naar huis nemen. Hoewel het hier gaat om marginale winsten of verliezen, geldt in de Formule 1 sinds jaar en dag dat juist de kleine beetjes het verschil kunnen maken.

Gewicht

Wanneer we spreken over de impact die de komst van de Halo zal hebben, is het gewicht hoogstwaarschijnlijk het belangrijkste punt om rekening mee te houden. Hierover spraken we al eerder, toen een aantal coureurs lieten horen dat de komst van de constructie nog meer van hun lichaam zal vragen. Met name de coureurs die wat langer of steviger gebouwd zijn, moeten enorm op gaan letten. Daar komen we zo op terug.

De kwestie van het gewicht heeft alles te maken met de marges die de FIA in de reglementen heeft inbegrepen, om het extra gewicht van de Halo te incasseren. Het probleem zit hem hier in het feit dat de overkoepelende organisatie slechts rekening heeft gehouden met 6 kg, terwijl verschillende teams melden dat de Halo dichter tegen het dubbele aan zit, zo niet meer. In de wetenschap dat de auto’s al zo licht mogelijk worden gemaakt, is het niet ondenkbaar dat teams creatiever dan ooit met het gewicht zullen moeten omgaan.

Teams die tot op heden wat ballast hebben moeten toevoegen omdat hun auto lichter was dan toegestaan, zullen het meest profijt hebben van de komst van de Halo. Dit wordt echter weer enigszins gelijk getrokken door het feit dat het voor iedereen nieuw is en er daardoor onduidelijkheid is over wat precies het beste zal werken. Zo schijnt McLaren, die al een vrij lichte auto hadden, goed door te hebben hoe het de Halo met zo min mogelijk gewicht in de auto kan verwerken. Wanneer ze dit goed uitvoeren, zullen ze mogelijk enkele kilo’s minder wegen t.o.v. teams als Force India, die lieten weten dat ze moeite hadden met het vinden van een fatsoenlijke oplossing.

Coureurs

Hiermee vallen met onze neus in het volgende onderwerp. Dit extra gewicht zal namelijk grotendeels door de coureurs goedgemaakt moeten worden. Wanneer een team moeite heeft om de auto zo licht mogelijk te maken, kan de coureur uiteindelijk het verschil gaan maken. Nogmaals, alle beetjes tellen, dus wanneer de auto meer weegt, zal dit grote gevolgen hebben voor de prestaties van de auto en daarmee het team. Juist hier zullen de teams hun slag kunnen slaan, want wie het meeste gewicht bespaart, heeft logischerwijs de vlottere auto.

Het probleem is dat er een natuurlijke limiet zit op de mate waarin een coureur kan afslanken. Zelfs in het geval dat een langere rijder evenveel weegt als een kleinere coureur, vergroot het de kans op eventuele gezondheidscomplicaties, omdat ondergewicht bijzonder gevaarlijk kan zijn. Zo zal een Felipe Massa, die volgend jaar niet meer op de grid staat, veel minder last hebben dan een Nico Hulkenberg. Nico liet eerder al weten zich hier zeer van bewust te zijn, al ziet hij geen gepaste oplossing. De meeste langere coureurs volgens immers al een streng dieet, zodat ze vrijwel geen onnodig gewicht met zich meeslepen.

Commercie

Afgezien van het feit dat de Halo ook niet de fijnste positie heeft voor de coureurs, leek het er heel even op dat sponsoring dit probleem nog verder zou vergroten. Omdat de Halo een substantieel gedeelte van de camerabeelden in beslag zal nemen, dachten sponsors er direct aan om ook de binnenzijde van de Halo te beplakken. Dit blijkt echter niet toegestaan te zijn, omdat de organisatie niet wil dat de coureurs verder afgeleid zullen worden door in het oog springende kleuren.

De buitenzijde is dan weer wel toegestaan, al zijn de meningen verdeeld over hoe dit sponsoring überhaupt zal beïnvloeden. Vrijwel iedereen is het er over eens dat de Halo spuuglelijk is en om deze reden zijn er enkele mensen overtuigd dat het juist sponsors zal weren. Ross Brawn denkt het tegenovergestelde. Volgens hem zullen de sponsors juist aangetrokken zijn om die plekken te bemachtigen, omdat deze bij de on-board beelden aanzienlijk bekeken zullen worden.

Conclusie

We zullen tot in Australië moeten wachten om te zien wie er het beste uit de bus zal komen, maar de kans is vrij groot dat het veld enige opschudding tegemoet gaat. Of je hem nu haat of het allemaal wel prima vindt, de Halo geeft de Formule 1 heel wat extra factoren om rekening mee te houden. Zeker in combinatie met de motorenruil van Toro Rosso en Mclaren en de voortdurende ontwikkeling van de teams, lijkt het erop dat 2018 weer een seizoen gaat worden om te smullen.