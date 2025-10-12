Porsche voelt de bietenbrug naderen, bespaart op de kosten

Ook bij Porsche staan de marges onder druk. Stuttgart beknibbelt nu keihard op de kosten.

Het zijn spannende tijden voor de globale auto industrie. Zelfs voor goudhaantje Porsche, in het recente verleden een belachelijk succes bij elke jaarrekening, voelt men de pijn. De geplande EV-wende bij het merk is inmiddels op een veel lager pitje gezet. De modellen spreken het ‘grote’ bemiddelde publiek kennelijk wat minder aan dan de oude modellen met ICE-tor. De Taycan schrijft af als een baksteen. De Boxster en Cayman verkochten in hun laatste jaar beter dan ooit…waarbij het koperspubliek leek te anticiperen op een minder leuke elektrische opvolger. Inmiddels weten we dat die puur elektrische opvolger stiekem toch ook weer als benziner beschikbaar wordt.

De moeilijkere fase van Porsche is niet alleen een invulling op basis van wat anekdotaal ‘bewijs’. De Porsche-Piech clan mocht het afgelopen jaar wat minder miljarden bijschrijven en dat voel je dan toch in de portemonnee. Porsche zelf heeft aangegeven het werknemersbestand richting 2030 met tien procent verwacht te verkleinen. En dat er op dat moment niet meer gemikt wordt op 300.000 verkopen per jaar, maar 250.000 verkopen per jaar. Porsche is dus bezig met een dieet.

Helaas betekent dat ook dat het WEC programma met de 963, ten einde komt. Volgend jaar wordt geen extra overwinning voor Porsche toegevoegd dus aan de lange zegelijst op Le Mans. In de laatste editie werd men tweede achter de Ferrari. Iets wat Porsche niet eerlijk vond. Het merk wijst dan ook mede op de Balance of Performance (BoP) in het WEC als reden om te vertrekken. Motorsport directeur Thomans Laudenbach toont zich lichtelijk butthurt over het ‘verlies’ in de Franse klassieker, zoals voormalig collega @willeme zou zeggen:

Ik denk dat er binnen het kampioenschap zaken zijn die verbeterd kunnen worden”, aldus Laudenbach. Er veel resultaten zijn geweest die op zijn minst vraagtekens oproepen. Een tweede plaats is geen slecht resultaat als je kijkt naar de concurrentie, maar het deed pijn, want de #6 auto reed wat ik een perfecte race zou noemen. Eerlijk gezegd had die auto de race moeten winnen. Punt.

Porsche doet nog niet alle 963-en door de shredder. In het IMSA-kampioenschap gaat men voorlopig door met de spirituele opvolger van onder andere de 917, 956 en 919. Voor een one-off optreden in Le Mans is er echter geen ruimte. Volgens de regels moeten er daarvoor twee 963-en het hele jaar mee moeten doen aan alle races van het WEC. Momenteel doet er weliswaar een privé ingeschreven 963 mee (ingeschreven door Proton). Maar die zouden hun programma dan uit moeten breiden naar twee stuks, wat momenteel niet in de planning ligt.

Het vertrek van Porsche legt wel een pijnlijk punt bloot betreffende het WEC. Op papier is het heel gaaf dat zoveel merken meedoen aan de hoogste klasse met allerlei verschillende concepten. Maar aan de andere kant, betekent het wel dat de regelgever en de lobby op de achtergrond de facto bepaalt wie wint. Hoe houd je dan zes of zeven grote fabrikanten tevreden…