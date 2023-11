Deze schmutzige 911 moet €2 miljoen opbrengen

Als je €2 miljoen uitgeeft aan een auto kan een goede poetsbeurt er ook nog wel vanaf.

Dat Porsche talloze varianten uitbrengt van de 911 is geen nieuw fenomeen. Dat was al sinds de oer-911 het geval. Tussen de vele varianten zitten ook aardig wat zeldzame versies. Maar er zijn weinig 911’s die zo zeldzaam zijn als dit exemplaar.

Strassenversion

Op het eerste gezicht lijkt het een 964 Carrera RS 3.8, die met een oplage van 55 stuks al heel zeldzaam is. Dit is echter geen Carrera RS 3.8, maar een Carrera RSR Strassenversion. Oftewel: dit is de raceversie en daar weer de straatversie van.

De Carrera RSR 3.8 (de raceauto dus) werd geleverd aan privéteams en deed het niet bepaald onverdienstelijk. De RSR’s wonnen onder meer de 24 uur van Spa, de 24 uur van Interlagos en de 1.000 km van Suzuka. De auto wist ook een klassewinst in Le Mans op zijn naam te schrijven.

Speciaal verzoek

Bij Porsche was in principe alles mogelijk, dus als je een straatversie van de Carrera RSR wilde, dan kon dat. Porsche heeft echter maar twee van deze versies gebouwd, op speciaal verzoek. Veel zeldzamer dan dit worden 911’s dus niet.

Ironisch genoeg heeft de klant veel geld betaald om een straatversie te krijgen, om er vervolgens geen meter mee te rijden. Er staan alleen 10 afleverkilometers op de teller, maar verder heeft de auto 30 jaar stil gestaan.

Interieur

Dat het een Strassenversion betreft kun je vooral zien aan het interieur. Er is nog steeds een rolkooi, maar het interieur is niet helemaal gestript. In plaats daarvan is het binnenste van deze auto bekleed met pornorood leer en alcantara. Dat zie je meestal niet in een raceauto.

De motor is dus een 3.8, die zo’n 325 pk zou moeten leveren. Porsche is echter vaak conservatief met hun opgave, dus volgens sommigen zou het ook zomaar 350 pk kunnen zijn. In ieder geval genoeg om de Carrera RSR een van de snelste auto’s van zijn tijd te maken.

Opbrengst

De auto staat er op de foto’s niet zo fraai bij, maar deze Porsche is nog voorzien van de originele Cosmoline coating. Dit is dus echt een auto die al 30 jaar niet aangeraakt is. Maar nu is de auto dus te voorschijn gehaald en wordt ‘ie geveild door Bonhams in Abu Dhabi.

Gezien de zeldzaamheid en de extreem lage kilometerstand verwacht het veilinghuis een torenhoge opbrengst. Ze rekenen op een bedrag rond de €2 miljoen. Deze auto gaat dus geheid weer ergens in een collectie belanden, wat betekent dat deze Strassenversion waarschijnlijk nooit de straat zal zien.