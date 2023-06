Iemand betaalde een miljoen euro voor een Porsche 996

Goede investering vriend! Deze Porsche 911 Classic Club Coupe is op een veiling verkocht voor meer dan 1 miljoen euro.

Wie zegt dat auto’s een slechte financiële investering zijn? Nou, bijna iedereen. Maar er zijn uitzonderingen en vandaag behandelen we er een. We hebben het over een prachtige Porsche 911 Classic Club Coupe (CCC).

Porsche 911 Classic Club Coupe verkocht

De Porsche komt uit 1999 en is op een veiling van Broad Arrow Auctions verkocht aan een lid van de Porsche Club of America. De prijs was 1,2 miljoen dollar, exclusief 12% kopersvergoeding. Dat is omgerekend een goede 1,1 miljoen euro. Katsjing!

De CCC is een 911 van de 996-generatie en is het resultaat van een samenwerking tussen Porsche Club of America (PCA), Porsche AG, Porsche Classic, Porsche Exclusive Manufaktur en Porsche Cars North America. Niet de kleur die Wouter zou kiezen, maar we moeten het ermee doen.

Het verhaal van de 911 Classic Club Coupé begon toen Porsche en PCA bij elkaar gingen zitten en nadachten over welke Porsche-auto uit het verleden ze het liefst hadden willen samenwerken. Daar waren ze dus snel uit en een icoon was geboren.

De auto werd gemaakt als 911 in 1999 en werd omgebouwd in de ‘restomod’ door Porsche Classic Restoration in Stuttgart. En eerlijk is eerlijk, het resultaat mag er wezen. De ducktail spoiler van de 911 Carrera RS 2.7 en het dubbele bolletjesdak van de Carrera GT maken onder andere de iconische look van deze 911 Sport Classic. Zelfs na al die jaren is dit een zeer begeerlijke Porsche.

Fabrieksauto

Wat het nog unieker maakt is dat de auto geleverd wordt als erkende fabrieksauto. Natuurlijk met alle daarbij behorende papieren, dit heeft prijs vermoedelijk flink opgedreven. De documentatie van de CCC zal gearchiveerd worden in het Porsche Museum. Grote kans dat de auto zelf ook in een museum of garage zal verdwijnen. En dat is toch wel zonde, een auto dient gereden te worden. Hoeveel hij ook waard is.

Gelukkig hebben we de beelden nog.