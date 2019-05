Eindelijk een STI die in Nederland kan scoren

Niet dat het gaat gebeuren, overigens.

Subaru en Nederland hebben een beetje een vreemde verstandhouding. Het overgrote gedeelte van de autokopers laat het merk links liggen en kiest voor Frans comfort, Duitse degelijkheid of Koreaans voordeel.

Je zou denken dat het komt door de relatieve onzinnigheid van Subaru’s. Hun boxermotoren staan erom bekend iets meer te verbruiken dan de opgave van zijn Europese tegenstrevers. In Nederland is dat het geval weliswaar, maar het merk is nooit echt groot geweest in de meeste Europese landen. Toen de Subaru Impreza GT Turbo voor een dumpprijs (minder dan 50.000 gulden!) werd aangeboden, verkocht die auto beter dan alle andere Subaru’s bij elkaar.

Nu is het gamma van Subaru ook niet zo groot. Het bestaat voornamelijk uit de Impreza, Legacy, Forester en de afgeleide daarvan. Een tijdje geleden voegde Subaru daar de Levorg aan toe. De naam Levorg staat voor, echt waar, Legacy, reVOlution en touRinG. Een echte verkoophit is die auto nooit in Nederland geweest. Dat is een understatement, getuige de aanwezigheid in dit lijstje.

Wellicht dat het met deze uitvoering beter zou gaan. Speciaal voor de Japanse markt introduceert men namelijk de Levorg STI Sport Black Selection. Zoals de naam doet vermoeden krijg je lekker veel zwarte ‘sportaccenten’, zoals zwarte spiegelkappen, velgen en banden. Zwart (is mogelijk, maar de auto Levorg Sport Black Edition is er ook in het zilver, rood, lichtblauw en WR-Blue, de blauwe kleur die vele rally auto’s van Subaru getooid heeft.

In het interieur zien we dikke Recaro sportstoelen, die zijn bekleed met zwart leder en zwart suède. Dit alles word voortreffelijk afgewerkt met rode stiksels. Dan het goede nieuws waarom de auto gewoon naar Nederland moet komen: dit pakket is leverbaar voor zowel de 1.6 als de 2.0 boxermotor. De 1.6 Turbo boxer is met 170 pk net even wat enthousiaster dan de wat lethargisch aandoende atmosferische motoren. De Levorg STI Sport Black Selection staat waarschijnlijk niet binnenkort bij u dichtstbijzijnde Subaru dealer.