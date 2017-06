De Jaguar E-Pace is in het geheel niet suf

SUV's betekenen monnie voor autofabrikanten. Dus hoe meer SUV's in het gamma...

Hoe meer monnie! Dat moet de gedachte zijn bij Jaguar, dat na het belachelijke succes van de F-Pace niet alleen op de proppen komt met de I-Pace maar ook met de E-Pace. Eerder zagen we de auto al verschijnen als een mysterieus gecamoufleerde SUV-blob. Vooral het feit dat de auto gezelschap werd gehouden door een LaRo RRS (rijtest) zette ons op het juiste spoor dat het hier om een product van JLR ging.

Vanochtend ramde Jaguar er al een plaatje uit van een achterlicht van E-Pace, maar aan dat soort shenanigans besteden we op deze site doorgaans geen aandacht meer. Automerken mogen pas meekomen naar Diemen Zuid het Autoblog HQ als ze bereid zijn alles te laten zien.

We hebben nu echter ook een plaatje van de zijkant van de auto, waardoor we je inmiddels toch een aardig beeld kunnen voorschotelen van de nieuwe Djèèèk. Alleen de koplampen en het front blijven nog enigszins een mysterie, hoewel we van de zijkant al kunnen zien dat de lichtunits waarschijnlijk enigszins gaan lijken op die van de F-Type. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de E-Pace níet een elektro-SUV. De auto zal ‘gewoon’ aangedreven worden door Jaguar’s Ingenium motoren.

De nieuwste telg wordt 13 juli officieel onthuld, maar kwaliteitspublicatie Jalopnik weet nu al dat de auto in ‘Murica zal starten met een MSRP (Manufacturer’s Suggested Retail Price) van 38.600 Dollar. Dat is maar enkele Dollar-ruggen minder dan de prijs van de goedkoopste F Pace.

Nu we het toch hebben over modellen die behoorlijk dicht bij elkaar zitten in het gamma: Jaguar-Land Rover heeft dadelijk dus drie Jag-SUV’s en zes Land Rover SUV’s in de aanbieding. Een cash-cow van jewelste of geeft JLR een nieuwe definitie aan een te sterk overlappende product portfolio?