Red Bull wil dit jaar geduld zien van Verstappen

Hierboven is het onderwerp van dit bericht afgebeeld naast de jarige Job Jos.

Wat? Nóg meer Max-nieuws? Jazeker! Helmut Marko heeft namelijk wederom zijn mond geopend en als meerdere zwaluwen die een zomer maken vlogen er weer wat uitspraken over onze Max naar buiten. Zo is de toch al vrij grote fan van MV33 onder de indruk van de wijze waarop Max de wintertests aangevlogen heeft. In het verleden had Max kennelijk geen trek in rondjes draaien in de koude (kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen), maar dit jaar was hij enthousiast en betrokken, aldus Der Helmut:

Hij heeft al een mooie stap gemaakt door heel geconcentreerd en enthousiast te zijn bij de tests die we afgewerkt hebben. Voorheen vond hij dat testen maar een beetje saai, hij deed het alleen omdat het zijn plicht was. Nu begrijpt hij beter dat het erg belangrijk is om zijn gedachtes over de auto te delen met onze techneuten, voor de verdere ontwikkeling van de auto.

Verder praatte Marko nog wat over wat hij van Max verwacht dit jaar en hoe ze het kampioenschap naar zich toe willen trekken bij Red Bull:

We hebben wat met elkaar gepraat en één ding wat Max zeker zal tonen in 2019 is geduld. Hij heeft ook begrepen dat als je niet kan winnen het toch belangrijk is om punten te pakken en races te finishen. Anders ga je het kampioenschap niet winnen.

Ook belangrijk, volgens Helmut is Max helemaal happy met Honda:

Max is nog steeds heel jong, maar nu ook heel volwassen en hij is gelukkig. In het verleden hebben we zijn boodschappen over de radio gehoord over de motor en was hij niet blij. Maar dit nieuwe jaar gaan wij als team maar ook hij als coureur denk ik in met heel veel vertrouwen.

Man man man…Goede berichten dus. Maar ja, de keerzijde is wel: dit wordt nou zo’n enorme teleurstelling als het volgende week onverhoopt toch helemaal niks wordt…(via formula1.com)