Deze speciale Ford Focus is verrassend goedkoop

Tenminste, nu nog wel.

Er is momenteel geen één Ford Focus RS te vinden in de prijslijsten van Ford. Eerder dit jaar luidde Ford het einde van de hete hatchback in met een speciale gelimiteerde editie. Mocht je toch graag een dikke Focus willen, dan kun je wachten totdat er van de nieuwe Focus (rijtest) een RS komt, of als dat te lang duurt de occasionmarkt raadplegen.

Doe je dat laatste, dan kun je dus opteren voor een RS-versie van de derde generatie Focus. Je kunt ook kijken naar de vorige generaties. In 2001 en 2008 kwam Ford namelijk op de proppen met de RS’en op basis van de eerste en tweede generatie. Waar de eerste nog redelijk ingetogen was, was de tweede generatie wat opvallender. De auto kreeg dikke spoilers, dikke uitgeklopte wielkasten en dito bumpers en om het plaatje compleet te maken werd de auto geïntroduceerd in het gifgroen.

Qua specs zat het ook snor: 300 pk, 440 Nm koppel, 0-100 in 6 seconden en dat alles op de voorwielen. De auto zat op zijn maximale capaciteit want voor de 350 pk sterke Focus RS III werd vierwielaandrijving gebruikt. Alhoewel, er was nog één aas die Ford niet had gespeeld. Een nog sterkere Focus RS. Hij heet RS500 en dat staat helaas niet voor het aantal pk’s, dat zijn er namelijk 350. Nee, de 500 duidt aan dat er maar 500 exemplaren gebouwd zijn.

500 exemplaren dus. De heftige Focus, die overigens alleen in een ingetogener matzwart is geleverd, is momenteel zeldzaam en duur. Als er eentje opduikt is de kans groot dat je diep in de buidel moet tasten, zeker voor een showroom-vers exemplaar. Maar is dat wel zo? Bij BVA Auctions vinden we een RS500 met 20 km op de klok. “Enkel afleverkilometers!”, aldus de Belgische verkoper. De prijs die je moet bieden om momenteel de hoogste bieder te zijn? 10.300 euro.

De staat van de auto wordt verder niet vermeld, alleen dat de motor gestart kan worden. Of de bieders lopen gewoon niet zo warm voor de hete Focus en de auto zal niet verkocht worden totdat een minimumbedrag is bereikt. Wat het verhaal ook is, op papier staat hier een geweldige beperkte Ford Focus, die voor een appel en een ei voor jou kan zijn.

Met dank aan TR6 voor de tip!