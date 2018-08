“Niki Lauda heeft enorm veel geluk gehad”

De Oostenrijker is buiten levensgevaar.

We waren toch wel even in een grauwe stemming toen duidelijk werd dat Niki Lauda in een ziekenhuis opgenomen werd. De 69-jarige Oostenrijker maakte het slecht en het ziekenhuis vreesde zelfs voor zijn leven. Het probleem ontstond in zijn longen, waar een zogeheten hemorragische alveolitis optrad. Wat dat precies betekent zullen de artsen weten, voor ons betekent het zoveel als dat de long niet voldoende lucht binnenkrijgt. Er moest snel een nieuwe long komen, of ademen zou voor Lauda lastig worden.

Gelukkig liet het ziekenhuis er geen gras over groeien en werd Lauda op de spoedlijst gezet. Binnen vijf dagen werd er een nieuwe long gevonden voor de Oostenrijker, die in een grote operatie de oude long verving. Het is dan de vraag of het lichaam de long goed kan opvangen, maar gelukkig was dat bij Lauda het geval. De Oostenrijker heeft weer twee functionerende longen, binnen 24 uur konden beide longen alweer zo goed werken dat de kunstmatige luchtwegen weggehaald konden worden. Momenteel zit Lauda in een revalidatieproces, maar het ziet er goed uit.

De 69-jarige F1-legende zal er dan ook weer bovenop komen, vertelt Oostenrijkse dokter Marco Idzko aan motorsport.com. Helemaal de oude zal Lauda niet worden, zoals vaker aangehaald is staat de Oostenrijker bekend om het hebben van heftige brandwonden, opgelopen tijdens een levensgevaarlijk ongeluk in 1976. Of dit in verband staat met zijn longen is niet bekend, maar wederom heeft Lauda enorm veel geluk gehad.