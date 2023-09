Nieuwe subsidievriendelijke vanafprijs Kia EV6

Kia komt met een nieuwe instapper van de EV6. Helemaal subsidie verantwoord uiteraard.

Hoe de Nederlandse overheid zijn best ook doet met gratis geld, we willen maar niet massaal aan de elektrische auto. Aan het aanbod ligt het inmiddels niet meer. Kon je een paar jaar geleden kiezen uit een Tesla of een BMW i3, nu is de keuze reuze.

Elk zichzelf respecterend merk heeft inmiddels een EV in zijn aanbod. Zelfs Dacia en Toyota leveren inmiddels volledig elektrische auto’s. Daarnaast doet onze Nederlandse overheid een duit in het zakje met een aanschafsubsidie van 2.950 euro bij de aanschaf van een splinternieuwe elektrische auto.

Nou was voorgaande jaren de bodem van dat potje in mei al in zicht. Dit jaar niet, er is nog bijna 35 miljoen euro beschikbaar, dus het loont voor automerken zeker nog om subsidievriendelijke uitvoeringen in de line-up te introduceren.

Kia EV6 subsidievriendelijk

Zo ook het Koreaanse Kia. In eerste instantie was de volledig elektrische EV6 nog te duur, maar dat werd opgelost met een actiemodel, de Kia EV6 Light Edition. Die was er vanaf 45.995 euro. Net boven de 45 mille zegt u? Nee hoor, de fiscale waarde was met 44.965 euro netjes onder de subsidiegrens.

Nu de subsidiepot het einde van het jaar lijkt te gaan halen vond Kia het tijd om niet alleen een subsidie verantwoord actiemodel van de EV6 te leveren, maar om in de reguliere line-up een nieuwe instapper te introduceren. Dat is de Kia EV6 Light geworden. Niet te verwarren dus met de Light Edition, die is tijdelijk.

De Kia EV6 Light is er vanaf 43.495 euro en valt dus met zijn fiscale waarde van 42.465 euro ruim onder de subsidiegrens. Als particulier rij je dan na aftrek van het gratis overheidsgeld voor 40.545 euro in een nieuwe Kia EV6.

Wat krijg je daar dan voor?

Goede vraag! Nou de 58 kWh batterij met een actieradius tot 394 kilometer volgens de WLTP meetmethode. De auto is dan achterwielaangedreven, heeft niet één maar twee 12,3 inch beeldschermen, adaptieve cruise control, dual zone climate control en een achteruitrijcamera.

Je bent ook helemaal duurzaam bezig met stoelbekleding van stof en vegan leder en hij heeft 19 inch lichtmetalen wielen. Kortom je rijdt er knap bij voor een instapper.

Kia EV6 Edition Advanced

Interesseert de subsidie je niets, of ben je geen particulier, dan is er nu ook de Edition Advanced. Geen gratis geld dus, maar wel de 77,4 kWh batterij en een rijbereik van 504 kilometer WLTP. Verder onder andere lekker stoelverwarming voor én achter, een slimme automatische achterklep, vegan lederen bekleding en 20 inch wielen.

Concurrentie

Zoals eerder al aangegeven is de keuze inmiddels reuze. Er is dus nog meer te kiezen als je in de markt bent voor de Kia EV6. Wat doet de concurrentie dan? Natuurlijk denk je meteen aan de Hyundai Ioniq 5, die dezelfde technische basis heeft, maar ook een auto als de Tesla Model Y is een concurrent van de Kia als je kijkt naar de ruimte die de auto biedt.

De vanafprijzen van die concurrenten dan, al dan niet subsidieproof.

Kia EV6 (394 km range): 43.495 euro

Skoda Enyaq iV (397 km): 44.990 euro

Volkswagen ID4 (528 km range): 45.590 euro

Tesla Model Y (455 range): 46.990 euro

Hyundai Ioniq 5 (384 km range): 49.295 euro

Polestar 2 (546 km range): 51.200 euro

Kortom, met deze nieuwe instapper brengt Kia niet alleen een goedkoper basismodel van de EV6 bij de dealer, maar is ook meteen goedkoper dan de directe concurrentie.

Voor de oplettende Autoblog lezer: de Kia EV6 op de foto’s is een EV6 GT line, dus geen Light. De EV6 GT line is er vanaf 58.795 euro.