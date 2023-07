Deze sportsedan met 476 pk heeft meer dan € 80.000 afgeschreven

Meer dan 80 mille afgeschreven, niet verkeerd voor een sportsedan met 476 pk met een nieuwprijs van meer dan een ton.

Het is 4 juli, dus eventjes aandacht voor onze Amerikaanse vrienden. Ja, ook daar makn ze auto’s. In Nederland doen we er soms een beetje lacherig over. Dan is er een streepje leer niet goed of had een stukje plastic wel hoogwaardiger gemogen, is de consensus. In Nederland betaal je vaak een torenhoge BPM over een Amerikaan, dus in 9 van de 10 gevallen vervalt de ‘bang for buck’-factor. Dat is eigenlijk de simpele reden waarom ze bijna niet nieuw verkocht worden in Nederland (Tesla is uiteraard een uitzondering).

Maar als het gaat om gebruikte auto’s, zijn Amerikanen wel degelijk in trek. Een goedkope Mustang of Corvette vinden is nog best lastig. Overals zijn het wel langlopers: relatief eenvoudige techniek en alle onderdelen kun je online bestellen of bij een van de vele US-specialisten in ons land.

Sportsedan met 476 pk

Een van de meest opmerkelijke Amerikaanse auto’s van de afgelopen 15 jaar is deze Cadillac STS-V. We kennen allemaal de CTS-V, een CTS met de motor uit een Corvette. Sommigen weten de XLR-V ook voor de geest te halen (Wouter heeft daar nog mee gereden!). Dat is een Corvette met Cadillac-motor. Deze STS-V is een Cadillac met Cadillac motor. Het was de bedoeling dat dit de concurrentie was voor auto’s als de Audi S8, Jaguar XJR en Mercedes-Benz S63 AMG.

De motor is de 4.4 Northstar V8. In dit geval uitgerust met een mechanische compressor. In tegenstelling tot de XLR-V (die ook deze motor had) mocht de compressor wel voluit meedraaien. Het resultaat is een zeer respectabele 476 pk bij 6.400 toeren en een maximaal koppel van 595 Nm dat al bij 3.800 toeren paraat staat. Dat zorgt voor aansprekende prestaties, uiteraard. Van 0-100 km/s sprinten is namelijk in 5 seconden achter de rug en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Meer dan een ton afgeschreven!

Deze auto’s zijn uiteraard bijna niet verkocht in ons land. Of in Europa. Hier hebben we immers een ontwikkelde smaak. Maar we vonden een occasion in Nederland. Het is de goedkoopste en duurste STS-V van Marktplaats. Het is immers de enige. De nieuwprijs in 2007 van deze sportsedan met 476 pk was meer dan een ton, maar nu betaal je nog maar een fractie ervan.

Voor 19.995 euro mag ‘ie mee. De auto stond eerst voor 25 mille te koop, maar omdat niemand de auto kent zoekt niemand er eentje en koopt niemand dus zo’n kekke STS-V. Maar nu mag ‘ie voor 20 mille mee, niet gek gezien het feit dat er net nog voor 6.000 euro aan versleuteld is. Het is ook niet dat ‘ie een half miljoen op de klok staan: slechts 128.000 km, NAP! Interesse? De Cadillac STS-V advertentie kan je hier bekijken!