Handelaar krijgt massa’s boze Porsche kopers aan de deur

Niet de handelaar uit het verhaal.

En dat terwijl deze handelaar helemaal geen Porsche verkoopt…

Het zal je maar gebeuren, je krijgt ineens allemaal mensen aan de deur van je bedrijf die hun bij jou bestelde Porsche komen ophalen, terwijl jij van helemaal niks weet. Sterker, je hebt in je hele leven nog nooit een Porsche te koop aangeboden, laat staan eentje verkocht.

Dat overkomt een handelaar in Nootdorp nu al geruime tijd. Steeds weer komt er een blije klant zijn Porsche Taycan ophalen, die hij bij de bewuste man heeft besteld. En heeft aanbetaald. Althans dat denken ze.

Maar hoe kan dat?

Handelaar krijgt boze Porsche kopers aan de deur

De bewuste handelaar is keihard genaaid. Laten we het beestje maar gewoon bij de naam noemen. Identiteitsfraude. Op internet wordt namelijk onder zijn naam en met zijn gegevens een Porsche Taycan aangeboden, die op z’n minst gunstig is geprijsd.

Argeloze kopers zien een buitenkansje en nemen contact op met de handelaar en betalen een bedrag aan. Een tijdje later kunnen ze hun Taycan ophalen. En dat doen ze dan ook massaal, alleen komen ze voor niets. De handelaar hééft die auto niet eens.

En als je denkt dat het daarmee was afgedaan, dan heb je het mis. Eén klant vertelde dat de handelaar maar blij mocht zijn dat hij hem geloofde, omdat er in het land waar hij vandaan komt mensen voor minder worden doodgeschoten.

Ook kreeg de handelaar deurwaarders en andere schuldeisers achter zich aan. Allemaal omdat iemand anders er met zijn gegevens vandoor zijn gegaan. Inmiddels is de handelaar gestopt en kan hij waarschijnlijk geen Porsche meer zien. De betreffende loods wordt nu verhuurd aan een scooterhandel, die géén Porsches verkoopt.

Kortom, laat het weer een lesje voor ons allemaal zijn; bescherm je gegevens en zorg dat criminelen er niet mee aan de haal gaan. Het kan je een hoop ellende schelen.

En oh ja, als je via Sparks Exclusive Cars b.v. een goedkope Taycan aangeboden krijgt, ik zou hem laten staan.

Is maar een tipje. Maar wel een bindend tipje.