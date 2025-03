Deze stad geeft subsidie op EV’s, behalve als het een Tesla is…

Ze hebben geen zin om Tesla te subsidiëren.

Niet alleen in Nederland, maar in heel veel landen is er voor EV’s een bepaalde vorm van subsidie. Een milieuvriendelijke auto kopen mag ten slotte beloond worden, nietwaar? Maar moet je ook beloond worden als je zo’n verderfelijke Tesla koopt…?

Er is nu in ieder geval één stad die zegt van niet. Toronto (niet de hoofdstad van Canada, wel de grootste stad) heeft besloten dat Tesla’s worden uitgesloten van EV-subsidie. Het gaat daarbij om subsidie voor elektrische taxi’s en deelauto’s.

In Canada liggen de zaken allemaal nog wat gevoeliger dan hier in Nederland. Trump heeft ten slotte de (handels)oorlog verklaard aan de directe buurlanden van de VS. Dat niet alleen: hij wil Canada nota bene annexeren als 51ste staat. Waar haalt hij het gore lef vandaan?

Elon Musk heeft hier niet direct iets te maken, maar als vazal van Trump maakt hij zich natuurlijk niet populair in Canada. Toronto heeft daarom dus geen zin meer om Tesla te subsidiëren en daarmee indirect Musk en de VS te steunen. We kunnen ze geen ongelijk geven. En er zijn genoeg andere EV’s, dus het milieu hoeft er ook niet onder te lijden.

Zal Elon Musk hier wakker van liggen? Natuurlijk niet, maar die illusie heeft de burgemeester Olivia Chow van Toronto ook niet. Ze beseft dat de financiële impact gering is, maar ziet het meer als een symbolische actie. In die zin werkt het wel, want nu wordt er ook buiten Toronto over gesproken en geschreven.

Via: Reuters