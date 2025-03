GELEKT: nog een nieuwe Alfa Romeo supercar!?

Het lijkt erop dat we hier naar een volgende Alfa Romeo supercar kijken.

De wegen van Alfa Romeo zijn soms onnavolgbaar. Zo brachten ze in 2023 opeens weer een supercar uit, waar er extreem weinig (33) van gemaakt worden. En nu duiken er mysterieuze patenttekeningen op van weer een nieuwe sportwagen.

De patenttekeningen zijn geregistreerd door Stellantis. De naam Alfa Romeo wordt daarbij niet genoemd en we zien ook geen Alfa-logo’s. In de koplampen en achterlichten zien we echter de designtaal van de 33 Stradale terug, dus het moet haast wel een Alfa zijn.

Nog een nieuwe Alfa supercar lijkt misschien onlogisch, maar Alfa Romeo had al dergelijke plannen aangekondigd. De 33 Stradale zou de eerste zijn in een serie gelimiteerde halo cars. In 2026 zou er nog eentje volgen. Dat zou dus zomaar deze auto kunnen zijn.

In tegenstelling tot de 33 Stradale lijkt dit design niet geïnspireerd op een model uit het verleden. Tenzij we een auto compleet over het hoofd hebben gezien. Laat het dan vooral even weten in de reacties.

Het is in ieder geval geen elektrische supercar, want we zien gewoon uitlaten. Het is dus aannemelijk dat ook deze auto gebaseerd is op de Maserati MC20. De elektrische versie daarvan is komen te vervallen, dus dat was sowieso geen optie meer.

Het interieur is ook alvast gepatenteerd. Dit is qua stijl vergelijkbaar met de 33 Stradale, maar zeker niet identiek. We zien wat leuke klassieke elementen in de vorm van het driespaaks stuurtje en de diagonale strepen op de portieren.

Uiteraard moeten we nog een slag om de arm houden. Dat een ontwerp gepatenteerd wordt betekent nog niet dat zo’n auto er daadwerkelijk gaat komen. Maar het is wel in lijn met de plannen van Alfa Romeo. We zijn benieuwd.