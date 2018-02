Toyota bouwt de Nürburgring in Japan

Toyota is klaar met reizen.

Het bekende automerk is voor de meeste landen een begrip. Ook in Nederland blijven ze het goed doen. Vooral de kleinere modellen blijven bij de top in hun klasse, de trendy Aygo, de eigenwijze C-HR en de verstandige Yaris doen het goed in Nederland. Laatstgenoemde is vooral bekend als een auto voor de wat oudere bevolking. Met de laatste facelift wil Toyota daar verandering in brengen, dankzij wat meer kleur en spanning, maar ook door een heuse sportversie te lanceren. Deze Yaris GRMN (rijtest) is klaar om Toyota weer op de kaart te zetten in de hot-hatch markt.

De Yaris GRMN is een voorbode op meerdere modellen die een soortgelijke sportbehandeling kunnen verwachten. GRMN staat zoals al eerder aangegeven voor Gazoo Racing: Masters of the Nürburgring. Voor degene die nu denkt: dan is het toch eigenlijk GRMOTN? Toyota snoept een paar letters van die afkorting af, zodat het op een afkorting van het thuisland van de ‘Ring lijkt: Germany. Hoe dan ook: de voornaamste ontwikkelingsplaats van GRMN is dus The Green Hell. En dan kom je op een klein logistiek probleem: Toyota opereert vanuit Japan. De afstand van Duitsland naar Japan is blijkbaar toch groter dan Toyota had ingeschat.

Nou wordt het moeilijk om Akio Toyoda te overtuigen om zijn hele handel naar Duitsland te verhuizen. Dus Toyota pakt het andersom aan: verhuis de Nürburgring naar Japan! Goed, ook dit is een onmogelijk idee, dus doen ze iets anders. Ze richten zich op de delen van de ‘Ring die relevant zijn voor de testcyclus en maken maken daar replica’s van. Het wordt dus niet zoals de echte ‘Ring een 20 kilometer lange baan, de voor Toyota relevante delen nemen ongeveer 5,5 kilometer in beslag, samen met een hoogteverschil van 76 meter.

Het bouwen van een goede testfaciliteit voor GRMN is deel van een grote renovatie in de R&D-eenheid van Toyota. Volgens Nikkei Asia Review schieten daarom de R&D-kosten van Toyota met 40% de lucht in, naar een totaal van net geen 22 miljard. Voor ons betekent het in ieder geval meer, vermoedelijk bestickerde, hete Toyota’s. (via CNET)