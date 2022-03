Deze straatlegale off-roader met F-type-trekjes kost €1,5 miljoen

Het ultieme speeltje voor de oliesjeik: een echte Dakar-auto, maar dan gewoon straatlegaal.

Je zou denken dat alle niches in de autowereld wel zijn opgevuld anno 2022. Maar nee, er is nog altijd onontgonnen terrein. Een straatlegale off-road-rally-supercar, die was er bijvoorbeeld nog niet. Maar daar is nu verandering in gekomen!

Dat hebben we te danken aan Prodrive. Dit bedrijf heeft ruimschoots hun sporen verdient in de motorsport, maar ze bemoeien zich zo nu en dan ook met straatauto’s. Ze hebben al heel wat toffe dingen gebouwd, maar hun nieuwste creatie is écht iets bijzonders.

De auto kan je bekend voorkomen, want al in 2020 presenteerde Prodrive de BRX T1 Hunter. Dit was een nieuwe Dakar-rally auto, die bestuurd zou worden door levende legende Sebastian Loeb. De auto was ontworpen door niemand minder dan Ian Callum. Als je dat weet kun je aan de achterkant wel wat F-type-invloeden ontwaren.

Van deze auto heeft Prodrive nu dus een straatlegale versie gemaakt: de Prodrive Hunter. Deze auto is eigenlijk nog extremer dan het origineel, want de Britten hoeven geen rekening meer te houden met de strenge regels die gelden in de Dakar.

Zodoende heeft de 3,5 liter V6 maar liefst 50% meer vermogen dan in de Dakar-auto. De zescilinder levert nu dik 600 pk. Daarnaast heb je in dit rallymonster de beschikking over meer dan 700 Nm aan koppel. Volgens de schattingen van Prodrive sprint je daarmee in minder dan 4 seconden van 0 naar 100 km/u en is er een topsnelheid van 300 km/u mogelijk. Daarvoor zul je wel even andere banden moeten monteren.

De focus ligt bij deze auto namelijk niet op topsnelheid op het asfalt. Er zijn al genoeg andere auto’s die dat doen. Wat deze auto uniek maakt: je kunt extreem hard gaan op onverhard terrein. Daar heb je in Nederland natuurlijk helemaal niks aan, maar voor een woestijnbewoner moet dit een fantastisch speeltje zijn.

Het exterieur is vrijwel identiek aan dat van de Dakar-auto, maar toch is Ian Callum weer opgetrommeld. Hij mocht het interieur een make-over geven. Dit was namelijk niet erg verfijnd, zoals meestal het geval is met een raceauto. De Prodrive Hunter voelt vanbinnen nog steeds aan als een raceauto, maar het ziet er nu allemaal wat strakker en cleaner uit.

Met deze Prodrive Hunter heb je absoluut iets unieks, maar daarvoor moet er wel diep in de buidel getast worden. Er hangt namelijk een prijskaartje van €1,5 miljoen aan, exclusief belastingen. Maar er zullen vast wel wat oliesjeiks voor te porren zijn.