Porsche en Pixar maken een auto voor Oekraïne

Porsche en Pixar steken vluchtelingen de helpende hand toe vanwege de ellende in Oekraïne.

De bijzondere acties van Valdimir Valdimirovitsj Putin houden nog altijd de wereld in zijn greep en natuurlijk in de eerste plaats de directe slachtoffers van de oorlog. De rest van de wereld staat in zekere zin toch een beetje toe te kijken en te beredeneren wat we nu moeten met de grote kleine man. Daar komt toch de keiharde realiteit van de mensheid weer naar boven. Als puntje bij paaltje komt, geldt het recht van de sterkste en blijkt het hemd meestal nader dan de rok.

Sally

Enfin, er zijn natuurlijk wel allerlei initiatieven om de pijn voor de slachtoffers wat te verzachten. Zo gaan Porsche en Pixar nu samen een auto bouwen geïnspireerd op Sally, de dikke vette Porsche 996 uit het Cars-universum. Hoewel we dik en vet natuurlijk niet mogen noemen in verband met zo’n pittige tante. De Sally voor de echte wereld wordt -uiteraard- niet gebaseerd op een 996, maar op de nieuwe 992. Porsche Exclusive Manufaktur gaat zich over de details buigen en heeft daar vast zin an, volgens directeur Boris Apenbrink:

It’s been an honor to start designing a modern-day Sally with the creative icons behind the original character. The collaboration between Pixar and Porsche is a first of its kind and quite fitting the Co-Creation approach of the recently announced Exclusive Manufaktur Sonderwunsch program that allows customers to realize their dream cars. Whoever gets the keys to this special road car will enjoy many great road trips. Boris Apenbrink, noemt het Exclusive Manufaktur Sonderwunsch programma een keer teveel

Vluchtelingen

Kjell Gruner, president van Porsche Cars North America, is ook enthousiast:

My own daughters grew up watching Sally, and it’s wonderful that we can mark a special anniversary with something meaningful that will help others. Translating the spirit of Sally into a new 911 has been fascinating – this time the sports car is intended for our world, and to be driven and enjoyed – it will have a windscreen you can see out of, and shares its panels with the 911 we know and love. But, like Sally, its purpose is to help others – and that makes it extra special. Kjell Gruner, draagt soms een paarse broek

Enfin, als we even de elementen die dit ook goede PR maken niet uiterst zuur aanstippen, is het natuurlijk een mooi gebaar van Porsche en Pixar. En we zijn ook benieuwd de echte Sally te aanschouwen. Die zal dan tezijnertijd geveild worden via RM Sotheby’s. De opbrengst gaat vervolgens naar de steun van Oekraïense vluchtelingen, bovenop het miljoen dat Porsche daar eerder al voor uittrok, overigens. Koop dan?