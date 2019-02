Deze Stratos kun je maken van je LEGO 911 GT3 RS!

Genoeg van je LEGO Technic Porsche 911 GT3 RS? Maak er een Lancia Stratos van.

Bijna drie jaar geleden introduceerde LEGO Technic de Porsche 911 (991) GT3 RS als creatie. Bouwers van het eerste uur hebben de 911 als het goed is al enkele jaren ergens staan. Wat je waarschijnlijk niet wist is dat je met de bouwstenen ook een andere auto kunt maken, zonder hier nieuwe bouwstenen voor te kopen.

Een slimme ontwerper onder de naam Pleasedontspammebro heeft een manier gevonden om van de Porsche een 1974 Lancia Stratos te maken. Natuurlijk komt het interieur niet zo gedetailleerd overeen in vergelijking met de 911, maar het exterieur is overduidelijk een Stratos. Zaken als het stuur, de versnellingsbak, de deuren en de motor worden hergebruikt voor de Lancia en zijn nog steeds beweegbaar. Het is niet ongebruikelijk dat bestaande LEGO-stenen van een product gebruikt worden voor een totaal andere creatie. Dat dit zo’n gedetailleerd resultaat tot gevolg heeft is echter geen dagelijkse kost.

Helemaal gratis is de ombouw niet. De ontwerper heeft een instructie geschreven hoe de Stratos te bouwen en verkoopt de handleiding voor 15 euro. Het is in elk geval een stuk goedkoper dan een compleet nieuw LEGO Technic product. De Lancia weegt ongeveer twee kilogram en bestaat uit 2.197 LEGO-stenen.