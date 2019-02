Hoor en zie de motor van de nieuwe BMW M3

De nieuwe M3 krijgt ook een nieuwe krachtbron.

De oplettende kijker had gisteren al gezien dat de BMW X3 M en X4 M een nieuwe motor onder de kap krijgen. Het gaat hier om de S58. Dit is de opvolger van de S55, de geblazen BMW M zes-in-lijn uit de laatste M3 en M4. De Duitse autobouwer introduceerde de S55 vijf jaar geleden.

De S58 zal als eerste te vinden zijn in de X3/X4 M, maar komt ook naar de nieuwe M3, M4 en de volgende generatie M2 (Competition). In de basis gaat het blok 480 pk leveren, of 510 pk in Competition-verband met 600 Nm koppel. Dit zijn de officiƫle cijfers voor de X3/X4 M en verwacht een vergelijkbaar recept voor de nieuwe M3 en M4.

De nieuwe zescilinder moet lucht beter kunnen doorvoeren en krijg een indirecte intercooler wat tot gevolg heeft dat het blok vrijer kan ademenen. Verder is de krukas verstevigd en beschikt de motor over een elektronisch gestuurde wastegate. De S58 levert 170 pk per liter en is standaard al krachtiger dan een M3/M4 CS.

Hoewel het om een nieuwe motor gaat, krijgen onze oren geen significante verschillen te horen. In een eerste video geeft BMW een tipje van de sluier. De soundtrack komt grotendeels overeen met het geluid van de uitgaande M3 en M4. Dat is best jammer, want ik was en ben persoonlijk geen fan van het geluid van de S55. Je checkt de nieuwe motor in de gallery. Een video inclusief het geluid van de S58 bekijk je hier.