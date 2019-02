Tesla introduceert slimme antidiefstal features op Model 3

Een nieuwe update maakt de Model 3 op tal van punten veiliger.

Net als bij een moderne smartphone, rolt Tesla regelmatig updates uit voor zijn auto’s met toffe nieuwe features. Ideaal voor de gadgetfreak die graag met nieuwe functies speelt, maar de gewone consument heeft er ook zeker baat bij. Zeker in het geval van de nieuwste update voor de Tesla Model 3.

De Amerikaanse autofabrikant introduceert ‘Sentry Mode’ op de Model 3 en de update komt later tevens naar de Model S en Model X. Deze feature moet inbrekers afschrikken. De sensoren van een geparkeerde Model 3 zijn in staat om een mogelijke dreiging te detecteren. Mocht een dief bijvoorbeeld een raam ingooien, dan gaat niet alleen het alarm af. De Model 3 zal de radio op volle volume aanzetten. Ook gaat de helderheid van het scherm op standje maximaal. Daarnaast activeert de auto de aanwezige Autopilot camera’s om de dief in beeld te brengen. Via de Tesla-app krijgen eigenaren bovendien een seintje dat er een incident heeft plaatsgevonden met de auto.

Sentry Mode is niet de enige vernieuwing met de update. Tesla introduceert ook Pin To Drive, Dog Mode, Manual Entry en Security Alarm. Met Pin to Drive is een handmatige viercijferige code nodig om de auto te starten. Eenmaal ingesteld is het onmogelijk voor een dief om de auto rijdend mee te nemen. Dog Mode zet de auto op een ingestelde temperatuur voor als je een hond achterlaat in de auto op een warme dag. Met Manual Entry kan de auto niet met de Tesla-app geopend worden, maar is de Key Card nodig. Security Alarm laat een alarm afgaan als de kofferbak of deur geopend wordt zonder een geldige sleutel in de buurt.

Introducing Dog Mode: set a cabin temperature to keep your dog comfortable while letting passersby know they don't need to worry pic.twitter.com/xFU6MGZT53 — Tesla (@Tesla) February 14, 2019

Al met al innovaties die serieus bijdragen aan de veiligheid van je auto. Wat dat betreft is dit een mooie update voor Tesla-rijders. De autofabrikant zegt met de update te zijn gekomen omdat het aantal autodiefstallen in de Verenigde Staten nog altijd enorm zijn.