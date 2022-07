Deze Studebaker kende je nog niet, heet de Dictator

Wellicht is deze Studebaker Dictator wat voor Vladimir. Of heb jij iemand anders in gedachten waarbij deze auto goed zou passen?

Soms krijgen auto’s een wat onhandige naam mee. Denk bijvoorbeeld aan de Mazda LaPuta (ja), de Hyundai Kona (Portugees voor poentang), Mitsubishi Pajero (Spaans voor zelfbevrediger) of Fiat Uno (Fins voor sukkel). Meestal heeft dat te maken met marketing jongens die een vertaling of te logische verbastering over het hoofd zien. In 1927 kon Studebaker dat echter niet claimen toen het de Dictator op de markt bracht. Dictator betekent namelijk ‘dictator’ in het Engels. Dat had het Amerikaanse merk op zich kunnen weten.

Toch was het een bewuste keuze om deze naam te introduceren. Soms hebben merken een periode dat alle auto’s in het gamma opeens anders moeten heten. Ook bij Studebaker was dat kennelijk het geval in de roaring twenties. Saaie namen als de ‘Standard Six’ en de ‘GE’ werden aan de kant geschoven voor de Dictator, de Commander en de President. In 1927 was er ook nog een Chancellor, maar die werd al snel uit het gamma gehaald.

De Dictator was de instapper en verkrijgbaar met verschillende koetsen. Onder de kap huisde aanvankelijk een zespitter, maar die werd, zoals vrij gebruikelijk in die tijd, al snel vervangen door een acht-in-lijn. De motor had een relatief bescheiden 3,6 liter inhoud en leverde 70 pk. Het interieur was simpel maar chique met, zeker als je de tweedeurs coupé koos, een vleugje art deco styling. Op zich was de Dictator daarmee best een patente auto.

De naam werd echter wel een beetje een issue. In Europa werd de auto daarom verkocht als de Studebaker Director. Dat is toch net wat anders als Dictator. Althans, idealiter wel, in de praktijk zijn er natuurlijk uitzonderingen. Enfin, in Amerika had Dictator in die tijd kennelijk echter nog geen negatieve connotaties. De enige dictator die Amerikanen misschien kenden, was Benito Mussolini. Maar deze Italiaan met een passie voor hard werken, konden ze wel waarderen, zo was de gedachte.

Met de opkomst van een man met een gek snorretje, kwam daar in 1937 verandering in. Studebaker liet erg woke de naam Dictator meteen vallen. Vermoedelijk was dat de juiste keuze. Maar toch is het ergens wel grappig dat er ooit een auto was die gewoon echt de Dictator heette. Denk aan de mogelijke koddige uitspraken van dingen die je kan doen met of in de Dictator…the mind boggles.



Zou jij wel op vakantie willen met een Dictator? Laat het weten, in de comments!