Zuinige C-segment hatchback voor 10K – AB Advies

Als je een zuinige C-segment hatchback zoekt, waar kom je dan op uit? Daar waren wij ook wel heel erg benieuwd naar!

Autorijden in Nederland is duur. Heel eg duur. En zoals het ernaar uitziet, gaat het niet goedkoper worden. Als je geen nieuwe elektrische auto van de zaak kunt rijden, ben je een absolute paria en zul je financieel gestraft moeten worden. Aan de pomp betaal je veel geld, naast het feit dat we allerlei autobelastingen hebben als BPM en MRB om te zorgen dat het niet aantrekkelijk wordt.

Maar in tegenstelling wat de overheid lijkt te denken, rijden we niet allemaal voor onze lol. Veel mensen zijn afhankelijk van de auto om er naar mee naar hun werk te kunnen gaan. Dat is voor Brandon niet anders. Dankzij een veranderende werkomstandigheid gat hij vanaf de herfst meer kilometers rijden. Daar heeft hij een auto voor nodig. Op dit moment heeft zijn partner een Peugeot 108 en Brandon zoekt iets wat ietsje groter is en comfortabeler is.

Wel moet de auto heel erg zuinig zijn. Die 108 doet 1 op 15,5, en als het kan mag de tweede auto flink zuiniger zijn. Maar het mag absoluut geen koekblik zijn. Kortom, wat is dan een handige optie qua zuinige C-segment hatchback?

De wensen en eisen van Brandon voor een zuinige C-segment hatchback kun je hieronder in deze tabel bekijken:

Huidige/vorige auto’s Peugeot 108, Volkswagen Golf Koop/lease Koop Budget 10.000 Jaarkilometrage 35.000 km Brandstofvoorkeur Geen Reden aanschaf andere auto Nieuwe baan met een langere reisafstand Gezinssamenstelling 2 personen Voorkeursmerken / modellen Geen No go’s Suzuki Alto

Tip voor een zuinige C-segment hatchback: ga voor een diesel.

Wat, gaan we nu weer diesels aanraden? Maar dat is toch ‘uit’? Ja, dat klopt. Reken er dan ook niet op dat je weinig zult afschrijven. Maar met de gekke brandstofprijzen van tegenwoordig is een diesel best aardig alternatief. Daarbij zijn diesels goedkoop in aanschaf op het moment.

Een relatief eenvoudige diesel heeft nog altijd een prima koppel, terwijl een eenvoudige benzinemotor, eh, niet zoveel over heeft. Dat maakt vaak de diesel een prettigere auto op de snelwegen. Ja, de overheid zal de diesel zeker gaan weren en de MRB zal ongetwijfeld stijgen. Maar de brandstofprijzen stijgen waarschijnlijk harder. Dus dan is een diesel wel een prettige peace-of-mind.

Volkswagen Golf 1.6 TDI Comfortline (Typ 5G)

€ 9.450

2012

170.000 km

Ja, de Volkswagen Golf is een beetje saai en let maar op, veel mensen in de comments zullen ons voor gek verklaren dat we deze Volkswagen aanraden. Toch is het een uitstekende optie als je een zuinige C-segment hatchback zoekt. Als je alles bij elkaar optelt, is het gewoon een goede keuze. Zitpositie: top. Stoelen: goed. Onderstel: uit de kunst. De motor is niet heel erg spannend (integendeel) en het is een sjoemeldiesel, maar je kan er wel degelijk zuinig mee rijden.

Is het allemaal hosanna? Nee. Zo zijn niet alle Golfjes compleet uitgerust en worden ze snel duurder als ze completer zijn. Ook even opletten, de Golf VI is echt een tandje minder, maar vind je meer in Nederland in dit budget. Met name particulier zagen we heel erg leuke aanbiedingen. Tussen de 8 en 10 mille is er zat te vinden. Toppertje, dit. Wel even goed het Golf 7 aankoopadvies lezen.

Volvo V40 D2 Summum

€ 10.000 (particulier)

2013

140.000 km

Is deze Volvo de bekendste leasert van Nederland? Het is inmiddels zo’n bekende verschijning dat je ‘m zou vergeten. Het is een kleine doch volwassen hatchback. Een beetje tussen premium en non-premium in. Qua aankleding kan het overigens volledig premium zijn. Sterker nog, de V40 is beter te vinden in het budget met veel opties. Wat te denken van een volgepakte Summum-uitvoering met niet al te veel kilometers? Gewoon te vinden.

Zeker omdat deze Volvo V40 nog voor de lage bijtelling gereden werd, zijn ze niet allemaal opgereden door mensen die per se een diesel moesten rijden. Qua ruimte valt het ietwat tegen, zeker op de achterbank. Voorin zit je prima, overigens. De auto is jarenlang een verkooptopper geweest in Nederland, dus reken er maar op dat je ze overal kunt vinden. Lees even het Volvo V40 aankoopadvies!

Mazda 3 CiTD TS+ (BL2)

€ 8.500 (particulier)

2013

170.000 km

Als het iets sportiever mag zijn en je wil nog wat geld overhouden, kijk dan eens naar de Mazda 3. Deze auto wordt nog weleens vergeten. Logisch, er zijn niet veel Japanners die mogelijk zijn. In tegenstelling tot de 1.6 CiTD is de grotere diesel een echte Mazda-motor (de MZR-CD) en een stuk betrouwbaarder, getuige het Mazda 3 aankoopadvies. Daarbij is de Mazda motor een stuk krachtiger. Kwalitatief zijn het uitstekende auto’s, maar houd roest in de gaten.

Dat was bij de voorgaande generatie (eigenlijk is het een grote facelift) nog echt een probleem en komt bij deze minder voor, maar het is goed om in het in de gaten te ouden. Ook iets om rekening mee te houden: ze zijn behoorlijk sportief. Fijne zitpositie, strakke wegligging, verfijnd stuurgevoel: wij kunnen het waarderen, maar voor sommigen is het ietsje te strak. Andere soortgelijke optie: de Ford Focus.

BMW 116d EDE Business (F20)

€ 8.900 (specialist)

2012

170.000 km

We moeten deze auto benoemen, want het is namelijk de enige auto met achterwielaandrijving. Daarbij is het ook een typische kleine auto die een maatje groter en luxer aanvoelt. Althans, voorin. Niet op de achterbank of op de achterbank. Het grote voordeel van de BMW 1 Serie zijn de volwassen rijkwaliteiten. Het is niet een enorm sportieve BMW, maar wel een vrij typische BMW.

Net als met de Golf zit je wel aan de onderkant van het aanbod. Dus een hoge kilometerstand en niet al te veel uitrusting. Er is enorm veel mogelijk qua opties en ‘Full Options’ bestaat bijna niet. Het is een bijzonder zuinige auto, 1 op 20 is mogelijk en als je een beetje rustig aan doet kan het zelfs wel beter. In vergelijking met de non-premium auto’s in dit overzicht is de 1 Serie wel een paar jaartjes ouder en heeft ‘ie wat meer gelopen. Dus je moet het 1 Serie F20 aankoopadvies aandachtig bekijken!

Opel Astra 1.6 CDTI Business Executive (K)

€ 9.895 (universele garage)

2016

140.000 km

Als je zoveel mogelijk waar voor je geld wil hebben, koop een Astra! De voorlaatste generatie is namelijk ruim vertegenwoordigd. Deze generatie Opel Astra wordt helaas vaak door mensen over het hoofd gezien en dat is onterecht. Het zijn puike auto’s. Een groot voordeel is de hoeveelheid waar die je krijgt voor je geld. Dit exemplaar komt uit 2016 en komt nog lang niet verouderd over.

Nog een voordeel, er staan niet al te veel kilometers op de klok. Je kunt kiezen tussen veel verse exemplaren. Heel erg sprankelend is het allemaal niet in de Opel en je hebt ook niet die hoogwaardige uitstraling en ‘feel’ van de Golf. Maar daar staat tegenover dat de Astra uit de kunst rijdt. Zelfs Wouter kon er tijdens de rijtest weinig op aanmerken! Ook wel lekker, tot voor kort was dit het huidige model, dus je hebt niet het idee dat je in een oude auto rondrijdt.

YOLO: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM Distinctive (940)

€ 9.995

2014

160.000 km

Net als bij de Opel Astra is dit model ook maar net uit productie. Dat komt voornamelijk omdat Alfa Romeo de auto véél te lang in productie heeft gehouden. We kwamen enkele schitterende modellen tegen. Alfa Romeo-eigenaren zijn bij voorbaat liefhebbers en in de meeste gevallen kun je zo zien of er zo voor gezorgd is. Net als de Mazda en in mindere mate de BMW is de Alfa Romeo Giulietta een echte rijdersauto. Komt prima uit de voeten op de snelweg, maar vindt een klaverblad stiekem nog leuker.

Er is een 1.6 diesel, maar die 2.0 JTD moet je jezelf gunnen. Je leeft maar een keer. Qua betrouwbaarheid zijn er uiteraard aandachtspunten (check deze ons Giulietta aankoopadvies), maar over het algemeen zijn die diesels van Alfa Romeo typische langlopers. Sterker nog, waar ze bij veel merken (complete concerns) notoir onbetrouwbaar of ‘sjoemel’ zijn, waren de Fiat diesels ongeveer het beste wat je kon krijgen destijds.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!