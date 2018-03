Deze supercar is nu nog sneller dankzij hybride powah

Dat is helemaal hip tegenwoordig.

In 2013 toonde het Duits-Bulgaarse Sin Cars GmbH de 525 pk sterke R1 op het Goodwood Festival of Speed. Een supercar met een Corvette-blok onder de kap. Yada yada, je kent dit soort projecten wel. Voor de aanstaande autosalon van Genève heeft Sin iets nieuws in petto. Ze koppelen de pittige 6.2 Corvette V8 aan een hybride constructie. Dat is wél boeiend.

De plug-in hybride heeft een gecombineerd systeem vermogen van 570 pk / 872 Nm koppel en luistert naar de naam R1 550. Naast de 6.2 V8 is er een elektromotor aanwezig die de voorwielen van een aandrijving voorziet. De supercar kan 60 kilometer volledig elektrisch rijden met een topsnelheid van 100 km/u. Ondanks de hybride constructie weegt de R1 550 slechts 1.480 kg. Volgens Sin zorgt de komst van de elektromotor voor een extra gewicht van 180 kg.

Zo kun je in de stad elektrisch flaneren en op buitenwegen de V8 aanspreken. Best of both worlds?