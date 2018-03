Nederlandse prijs 707 pk sterke Jeep GC Trackhawk bekend

Deze kan in het rijtje 'duurste SUV's van Nederland.'

Tot voor kort was de Jeep Grand Cherokee SRT het topmodel van de Cherokee-lijn in ons land. Met een prijs van 174.490 euro wist de dikke Amerikaan het makkelijk te schoppen tot het lijstje van de duurste SUV’s. Er is een nieuwe daddy onderweg en in Genève beleeft hij zijn Europese debuut.

De Jeep Grand Cherokee Trackhawk komt naar ons continent en ook naar Nederland. Het zal de krachtigste SUV op onze markt worden. Onder de kap een V8-compressormotor die goed is voor 707 pk en 875 Nm koppel. 0-100 doet de Trackhawk in slechts 3,7 seconden en de top ligt op 290 km/u.

Ik ben oprecht benieuwd hoeveel Nederlanders deze knotsgekke SUV gaan kopen. Jeep heeft bekendgemaakt dat de auto 238.707 euro gaat kosten in ons land. Met dit prijskaartje valt de Trackhawk nét buiten de top drie duurste SUV’s. Alleen de Lamborghini Urus, Bentley Bentayga W12 en de Range Rover V8 Supercharged SV Autobiography zijn duurder. De Amerikaan is tevens de goedkoopste (en enige) SUV die je in Nederland kunt krijgen met meer dan 700 pk. Wachten op Genève hoeft niet. Jeep accepteert vanaf heden orders voor de Trackhawk.