Opvallen met een stille auto doe je zo

Je kan ook met een stille auto zoals deze Mansory Spectre goed opvallen. Is dat niet mooi?

Er zijn mensen die het heel erg belangrijk vinden welk geluid een auto maakt. Hoe meer kabaal, hoe beter de auto. Nu is er een verschil tussen een mooi geluid en een heel erg hard geluid. Of in het geval van een Ferrari F50 met Tubi-uitlaat: allebei.

Met een aftermarket uitlaat kun je meer geluid produceren en dus de aandacht op je vestigen. Een open uitlaat is namelijk een vereiste als je rondgaat op Circuit Park Coolsingel. Met zo’n hard geluid kun je de aandacht op je vestigen dat je geld hebt voor een sportuitlaat en dat je hoogstwaarschijnlijk vrijgezel bent. Of niet voldoende tederheid en genegenheid ontvangt van je wederhelft. Logisch dus dat tuners automatisch het uitlaatsysteem als eerste aanpassen in veel gevallen.

Maar ja, hoe moet je dat doen met een elektrische auto? Want als je die gaat modificeren kun je niet een open uitlaat monteren. Maar hoe kun je dan aan andere mensen kenbaar maken dat het echt wel goed met je gaat? Nou, door bij Mansory aan te kloppen. Die hebben namelijk een Rolls-Royce Spectre onder handen genomen. Die is niet vernoemd naar de ietwat matige Bondfilm, waarschijnlijk.

Mansory Spectre

De Spectre is een geheel elektrische coupe die voornamelijk bedoeld is om van te genieten. Laten we eerlijk zijn, een elektrische motor past extreem goed bij een Rolls-Royce. Stil, geruisloos, geen trillingen en een enorme hoop koppel.

En het blijkt dat er nog een bedrijf is dat aan de slag kan met zo’n milieuvriendelijke coupé. Uiteraard is het Mansory dat laat zien dat ze een compleet arsenaal hebben aan upgrades voor de auto en nee, een sportuitlaat zit er dus níet bij.

Wel krijg je een complete carbon bodykit. Dat is een beetje het paradepaardje van Mansory. Ze hebben daar in Duitsland drie autoclaves (een soort ovens) waarin ze zelf het spul vervaardigen. Om met @martijngizmo te spreken, daar zit geen ‘Chinezium’ bij. De auto is zwart en het forged carbon (je weet wel, met van die vlokken) is donkergrijs. Gelukkig zijn er heel erg subtiele oranje details.

Dat is een kleine voorbode voor het interieur. Het is wel vaker het geval bij Mansory dat hun interieurs zo mogelijk nog meer om de aandacht schreeuwen dan het exterieur. Dat is nu eigenlijk ook het geval. Het interieur van een Rolls-Royce verbeteren is toch wel een dingetje, hoor. Alsof je met een flesje Maggi, Aromat en Persillade een tien gangen-menu van Michel van de Kroft gaat verbeteren. Dat is toch een beetje not done, toch?

Slechts 428 km op een accu

Het resultaat is dan ook, tja, kijk zelf maar. Het is absoluut origineel. En over het algemeen zit het met de fit & finish van Mansory-producten wel snor. Het wringt alleen een beetje.

Oh, voordat we het vergeten, uiteraard heeft de Spectre van Mansory enorme putdeksel. Drie keer raden hoe groot ze zijn. 21 inch? Nee. 22 inch? Nein. 23 inch? Nope. De wielen meten maar liefst 24 inch in diameter! 24! Daar vragen ze in Utrecht gewoon 500 euro per maand aan huur voor. De banden zijn 295/30 R24 groot, dus al gauw 500 euro per slof.

Qua techniek is het allemaal bij het oude gebleven. Elektrotuning is toch een andere tak van sport. Dat betekent een vermogen van 577 pk en een koppel van 895 Nm. Daarmee kun je in 4.4 seconden naar de 100 km/u rijden. Ondanks de 120 kWh-batterij, moet je toch om de 428 km laden.

Prijzen van de auto zijn niet bekend, maar reken op een hele hoop. Voor een complete Mansory-conversie leg je vaak wel een tonnetje of twee neer.

Check hier de rijtest met de Rolls-Royce Spectre: