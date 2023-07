Lamborghini Revuelto is een belachelijk succes

Niet iedereen wordt warm van de Lamborghini Revuelto. Maar kopers met geld op zak kennelijk wel.

Lamborghini kwam eerder dit jaar op de proppen met de Revuelto. Zoals we al wisten, houdt de ‘grote’ Lamborghini de atmosferische V12. Nu wordt deze echter wel bijgestaan door wat elektropower. Puristen houden daar niet zo van. Maar goed, puristen kochten misschien toch al geen Lamborghini. Nu kan dat überhaupt niet meer nieuw, want de orderboeken van de laatste pure benzine-Lambo’s zijn vol.

Enfin, Lambo is er voor flamboyante mensen met een flair voor bizarre en vernieuwende styling. Nu is het ding alleen een beetje, dat de Revuelto dat ook niet echt heeft. Uiterlijk is duidelijk zichtbaar dat het een doorontwikkeling is van de Aventador. Denk de extra hoeken en inkepingen even weg en je houdt het oude model over. Voor het interieur geldt hetzelfde. Schermen vervangen een knoppenzee, maar de vorm is nog heel herkenbaar.

Maakt dat dan dat de Revuelto niet zo populair is? Neen! Bloomberg bericht dat de auto namelijk uitverkocht is tot en met eind 2025. Met name in Amerika is de nieuwe V12 supercar namelijk niet aan te slepen, aldus topman Stephan Winkelmann. Hij verwacht dat de Revuelto beter gaat verkopen dan de Aventador. Van die laatste werden over de hele levenscyclus van de auto 11.465 gemaakt en verkocht.

Zoals alle luxe items, is de Revuelto dus een schot in de roos. Waarvan akte.