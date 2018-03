Zo snel is de 766 pk sterke Corvette ZR1

Wat doet de musclecar met al die paarden?

Met de onthulling van de nieuwe ZR1 heeft Corvette zichzelf overtroffen. De Amerikanen gaven info vrij over het feest dat zich onder de kap afspeelt, maar communiceerden geen harde cijfers met betrekking tot de prestaties. We hebben daar nu eindelijk een antwoord op.

Even een kleine opfrisser, want het is alweer even geleden dat Chevrolet ons liet kennis maken met de Corvette ZR1. De snelste productie’Vette ooit heeft een 6.2 liter V8 met supercharger, goed voor maar liefst 766 pk en 970 Nm koppel. De supercar weegt ongeveer 1.600 kg en heeft dankzij een vaste spoiler en wat carbon frutsels een aerodynamisch voorkomen.

Maar wat weet Corvette nu te bereiken met de ZR1? Wel, de Amerikaan doet een sprintje naar de 60 mp/u (96 km/u) in 2,8 seconden, wat niet slecht is voor een 700+ pk monster met enkel achterwielaandrijving. Nul naar 100 mp/u (160 km/u) doet de ZR1 in zes seconden. Daarnaast is de Corvette recordhouder op Virginia International Raceway Grand Course West met een tijd van 2:37,25. Dit laatste nemen we met een korreltje zout, want de meeste (Europese) autofabrikanten hebben nooit een poging gedaan om een record op dit Amerikaanse circuit te vestigen.

De specificaties werden door product manager Harlan Charles bekendgemaakt tegenover Corvette Blogger. De cijfers zijn vermoedelijk gebaseerd op de variant met de 8-traps automaat. Het 766 pk sterke monster is ook met een handbak te krijgen.