Kale koolstofvezel Kever kost 400 mille

Ja, tuurlijk. 400K voor een kale koolstofvezel Kever. Dan moet je wel goed gek zijn, of is deze auto het waard?

Tegenwoordig kun je je met een normale Porsche niet meer onderscheiden. Logisch, want ze zijn populairder dan ooit. Tegenwoordig verkoopt een 911 in Nederland beter dan auto’s als een Renault Scénic, Honda Civic, Toyota Prius en Nissan Leaf. Ja, in ons koude kikkerlandje werden deze auto’s MINDER goed verkocht dan een Porsche 911! Sterker nog, de 911 verkoopt beter dan de Macan, Panamera én 718 bijelkaar.

Dus ja, als je een beetje uniek voor de dag wil komen kun je kiezen voor een bijzonder PTS-kleurtje. Nou ja, bijzonder, ze pakken een andere spuitbus en rekenen daar 10 mille voor. Dat kunnen we Porsche niet kwalijk nemen, de markt wil dit kennelijk. Er is kennelijk een markt voor en wij zijn zij dan om daar niet aan te voldoen?

Kale koolstofvezel Kever

Wat je ook kan doen, is een oudere 911 kiezen. Met een oude Porsche 911 ben je namelijk geen patser, maar een connaisseur. Dan loop je wel tegen een paar imperfecties en mis je dingen van een moderne 911, maar dan heb je wel een leukere auto.

Bij KAMM doen ze het ietsje anders dan anders. Deze tuner uit Hongarije houdt zich bezig met de Porsche 912, niet zozeer een 911. Bij Kamm houden ze ervan om oude Porsches zo licht mogelijk te maken. In dit geval is dat heel erg gelukt. De auto die je ziet op de afbeeldingen weegt namelijk slechts 699 kg. Dat is zo’n specifiek getal dat je eigenlijk zeker weet dat ‘ie altijd wel boven de 700 kg uitkomt, maar dat is alsnog een laag gewicht.

400.000 euro

Toegegeven, een Porsche 912 is van zichzelf al niet héél erg zwaar (zo rond de 1.000 kg). Het gehele koetswerk is van carbon en het interieur is kaler dan een standaard Porsche 911. De motor is een 2.0 viercilinder boxermotor, zonder een turbo. Deze levert in dit geval 170 pk.

Het enige nadeel van de KAMM 912c is de prijs. Deze koolstofvezel kever kost namelijk 4 ton in euro’s en dat is nog vóór belastingen. De prijs van een donor-912 zit daar overigens WEL bij inbegrepen. Mocht je er eentje in de schuur hebben staan, scheelt je dat zo’n 40.000 euro, afhankelijk van de staat.