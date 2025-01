Van deze extreem dikke AMG zijn er maar 2 gebouwd

Deze auto is bíjna uniek.

We kennen allemaal de CLK DTM AMG. Dit is een van de bruutste straatauto’s die Mercedes ooit gebouwd heeft, met gigantisch brede wielkasten en een 5,5 liter V8 met compressor. Bonhams gaat nu echter een exemplaar veilen met een 6.3 V8. Hoe zit dat?

Prototype

Toen de CLK DTM AMG uitkwam in 2004 was de 6.3 V8 er nog niet. Dit inmiddels legendarische AMG-blok maakte pas in 2006 zijn opwachting in de E 63 AMG en vervolgens ook in de CLK 63 AMG. Daarvóór waren er echter al twee CLK DTM AMG prototypes gebouwd om het blok te testen. Dit is er dus eentje van.

CLK 500

De prototypes (genaamd P900) waren gebaseerd op een gewone CLK 500, maar die werd grondig verbouwd. De auto heeft dezelfde widebody als de CLK DTM AMG, maar dan nog extremer. De P900 heeft extra koelsleuven boven de wielen, een splitter aan de voorkant en een grotere spoiler. De auto is ook nog eens knaloranje, waar de CLK DTM AMG vrijwel altijd zilver of zwart was.

6,2 liter V8

De motor is dus de 6,2 liter V8, beter bekend als de 6.3. Die levert in dit prototype 510 pk, meer dan later in de CLK 63 AMG en zelfs een fractie meer dan in de Black Series. Het koppel is in alle versies gelijk, namelijk 630 Nm. Het vermogen is trouwens wel minder dan de 5,5 liter V8 van de CLK DTM, want die leverde 582 pk, dankzij de Kompressor.

Straatlegaal?

Voor een testauto in de kilometerstand wel erg laag, namelijk 3.500 km. Nu is er alleen mee op het circuit gereden, maar dan nog is het niet veel. Overigens is de auto “in theorie” straatlegaal volgens Bonhams, maar dan moeten er wel wat aanpassingen gedaan worden.

Nederland

Dit is een behoorlijk obscure AMG, maar toch kan de auto je bekend voorkomen, want in 2020 stond er een CLK DTM P900 te koop in Nederland. Of dit hetzelfde exemplaar is weten we niet, want die had volledig zwarte velgen. Dus misschien was dat de andere. Of iemand vond de zwarte velgen echt geen porum.

Deze überzeldzame AMG wordt in ieder geval volgende maand geveild in Parijs door Bonhams. Zij verwachten dat de auto zes tot acht ton gaat opbrengen. Dat valt op zich nog mee, voor een auto waar er maar twee van gebouwd zijn.