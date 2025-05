Deze Taycan schreef een TON af na 600 km (zonder schade)

Terwijl de eigenaar waarschijnlijk dacht een goede investering te hebben gedaan.

Als je na 600 kilometer een ton afschrijft is dat meestal omdat je vrij hard ergens tegenaan gereden bent. Een Porsche Taycan-eigenaar kreeg dit echter voor elkaar terwijl de auto nog in perfecte conditie verkeert. Hoe dat in vredesnaam mogelijk is? Dat zullen we uitleggen.

We gaan even terug naar vorige week. Toen schreven we over een Taycan Art Car die geveild zou worden op Villa d’Este. Deze was in 2021 tot stand gekomen in samenwerking met Porsche Zwitserland. Volgens veilighuis Broad Arrow zou deze maar liefst €200.000 tot €250.000 op moeten brengen. Daar waren we sceptisch over, aangezien het gewoon een wrap met een bestaand kunstwerk was.

We vonden het al een slecht verhaal, maar dat was nog voordat we de auto in het echt hadden gezien. Wat blijkt? Het kunstwerk is ook nog eens op een veel te lage resolutie afgedrukt. Alsof je oma een plaatje van Facebook heeft uitgeprint. We hoorden een voorbijganger vragen “Why is it pixelated?”, terwijl de jongedame in kwestie op 2 meter afstand langs de auto liep. Om even een idee te geven. Het is gewoon schandalig dat dit wordt gepresenteerd als Art Car.

Inmiddels weten we ook wat de auto heeft opgebracht. Verrassing: het veilinghuis bleek er compleet naast te zitten met hun inschatting. De auto bracht geen twee ton of meer op, maar een schamele €69.000. En waarschijnlijk heeft de nieuwe eigenaar ‘m vooral gekocht vanwege de kilometerstand, niet vanwege de ‘kunst’.

De grap is: degene die deze Taycan Art Car in 2021 kocht had er toen €166.000 voor betaald. Dat was weliswaar een veiling ten bate van kunstenaars die getroffen waren door corona, maar waarschijnlijk hoopte de koper ook op een goede investering. Nu is de auto harder afgeschreven dan welke Taycan ook. Wat een giller.