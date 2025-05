Noodlijdend Nissan overweegt drastische maatregel

Nissan zit met de handen in het haar.

De autowereld verkeert in tumultueuze tijden. Nieuwe merken staan op, maar er zijn ook oude vertrouwde merken die in zwaar weer verkeren. Bij een merk als Maserati is dat niet zo verrassend, maar ook het grote Nissan wankelt. Ze noteerden maar liefst €4,1 miljard verlies in 2024.

Er moeten dus zeer drastische maatregelen worden genomen, wil Nissan overleven. Dat begint uiteraard bij mensen de laan uitsturen. De Japanse fabrikant wil maar liefst 20.000 banen schrappen. Ook wil het merk zeven fabrieken sluiten.

Nu overweegt Nissan nog een drastische maatregel: hun hoofdkwartier verkopen. Dit is een 22 verdiepingen tellend glazen pand in Yokohama, waar Nissan sinds 2009 hun intrek heeft. Het gebouw zou ruim €600 miljoen waard zijn, volgens Japanse media.

Je kunt natuurlijk zeggen ‘het is maar een gebouw’, maar je hoofdkwartier verkopen is wel een flinke afgang als bedrijf. Nissan zou echter niet de eerste zijn. In 2021 verkocht McLaren hun high-tech hoofdkwartier in Woking.

Maar zit McLaren niet nog steeds in Woking? Dat klopt, via een leaseconstructie maken ze alsnog gebruik van het pand. Als Nissan inderdaad overgaat tot de verkoop van hun pand, gaan ze waarschijnlijk hetzelfde doen. In de praktijk hoeft er dus niet veel te veranderen, maar Nissan krijgt dan wel weer de broodnodige liquide middelen.

Toen het gebouw in 2009 werd geopend zag de situatie er nog heel anders uit bij Nissan. Carlos Ghosn stond toen aan het roer en de Nissan Leaf was net onthuld. Het merk liep toen voor de troepen uit, maar die voorsprong is verdwenen als sneeuw voor de zon.