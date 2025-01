Deze Tesla occasion heeft echt bizar veel kilometers op de klok staan

Zover wij weten is het dan ook de Tesla occasion met de meeste kilometers op de klok die in ons land te koop staat.

Laten we het weer eens over Tesla gaan hebben. Niks polariseert namelijk zo lekker als het geesteskind van Elon Musk. Je hebt echte haters die nooit iets met het merk te maken willen hebben, je hebt wokies die een Tesla rijden, maar er nu een bumpersticker op hebben geplakt omdat Elon mal is geworden. En je hebt liefhebbers. En alles er tussenin ook nog..

En met dat in het achterhoofd is Tesla eigenlijk een soort moderne versie van Schrödingers Kat. Die auto’s zijn namelijk tegelijkertijd zowel abominabel slecht als het toppunt van enorm hoge kwaliteit. Het ligt er maar aan aan wie je het vraagt.

Feit is in elk geval dat Tesla’s best goede kilometervreters zijn. Zoals degene die wij gevonden hebben, de Tesla occasion met de meeste kilometers op de klok in ons land. het zijn er inmiddels namelijk 398.562. Best een hoop voor een stekkerbak.

Tesla occasion met fokking veel kilometers

De auto komt uit 2019 en met dat in gedachten zijn we eens aan het rekenen geslagen. Laten we ervan uitgaan dat de bestuurder 260 dagen per jaar werkt. Dan komt dat neer op een gemiddelde van 306,66 kilometer per dag. Dat betekent dus dat hij al ruim 5 jaar lang elke dag aan de lader hangt.

Dus het lijkt te kloppen, accu’s kunnen veel meer aan dan we altijd dachten. Sowieso is de accu van vrijwel alle Tesla’s na 250.000 kilometer nog ruim 90% in orde, dus je kunt eigenlijk zeggen dat deze Tesla occasion net is ingereden.

Kopen kan dus. het is een wit exemplaar, hij heeft 351 pk, zou WLTP 531 kilometer ver moeten komen en hij kost slechts €14.846. Niet duur voor een auto met zoveel power en gebruiksgemak.

Dus zeg het maar. Ga je voor het koopje en neem je deze, of geef je iets meer uit en koop je de mooiste en beste Tesla van ons land? In lek geval koop je een fijne auto, welke van de twee het ook wordt.

Met dank aan Koen voor de tip