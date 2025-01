Lezersvraag: Wat is het engste dat je ooit in de auto hebt meegemaakt?

Omdat het niet altijd Rozengeur en Wodka Lime kan zijn zijn we nu benieuwd naar het engste dat je ooit hebt meegemaakt in de auto…

Autorijden is over het algemeen een feestje. Althans, dat is de mening van ondergetekende die bij wijze van ontspanning geregeld de sleutels pakt van of de elektrieke Tesla Model S P100D (kopen, iemand?) of anders van de BMW Z4 sDrive 35i om even lekker een stukje doelloos rond te rijden.

En dat gaat bijna altijd helemaal goed. Je bent lekker op pad, ziet wat van de omgeving, soms geef je het mechaniek faliekant op de sodemieter als je wil racen, maar meestal cruisen we gewoon vlotjes, maar niet te debiel. Juist omdat ik niet wil dat het fout gaat.

Maar soms heb je dat niet zelf in de hand…

Het engste dat je in de auto hebt meegemaakt?

Het engste dat ik ooit in de auto heb meegemaakt is wel een tijdje geleden. Waarschijnlijk omdat ik toen wél vaak als een debiel rondscheurde in mijn te snelle Renault Clio. En dat terwijl ik natuurlijk hartstikke onervaren was, want pas net mijn rijbewijs.

Een van de engste dingen die ik heb meegemaakt in de auto was op mijn 19e met de eerder genoemde Clio op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Vriendin en ik samen op pad en natuurlijk lekker doorstampen, want Franse tolwegen, ruimte en omdat hard rijden toen op ieder mogelijk moment gedaan moest worden.

Maar wat gebeurde, wij reden in een treintje met wat snellere auto’s. Dat ging heel lang probleemloos, tot ineens 1 van de auto’s vooraan in het treintje moest remmen. Wij dus ook allemaal vol in de ankers en op de een of andere manier kwam ik met 2 wielen in de berm terecht en voor ik het wist stond ik keurig 180 graden gedraaid op de linkerbaan van de franse snelweg.

Dat was best eng, kan ik je melden. Niet het feit dat je die zwieper maakt, maar het feit dat je met je neus in de richting staat van het aanstormende verkeer. En dat draaien om weer de goede kant op te gaan is ook doodeng, want je moet over een paar banen heen. Is goed gekomen, maar ik denk dat dit qua autorijden wel het engste was.

Althans, nu ik erover praat weet ik het niet meer. Ik heb ook weleens mijn ex-schoonmoeder in de zomer in haar bikini van het strand naar huis gebracht. Dat was ook behoorlijk zweten, kan ik je melden. En niet vanwege de hitte of omdat ik anderszins blij was met de situatie. Onderstaande foto is ter illustratie. Dan weet je een beetje wat ik bedoel…

Afijn, je snapt me. Maar goed, genoeg over mij. Wat is het engste dat JIJ ooit hebt meegemaakt in de auto? Laat het ons weten, we kunnen niet wachten!