Tesla Model 3 duikt onder de 15.000 euro op Marktplaats!

Er staat nu een Tesla Model 3 op Marktplaats voor minder dan 15.000 euro.

Het einde van het jaar komt langzaam in zicht. Eerder dit jaar werd er al rekening mee gehouden dat het Tesla Model 3’s gaat regenen op Marktplaats vanwege aflopende leasecontracten.

Dat begint nu langzaam een beetje op gang te komen. Een groeiend aanbod betekent meer concurrentie en dat betekent lagere prijzen. De vraag was niet of de Model 3 onder de 15k duikt, maar wanneer. Nou, dat moment is aangebroken in oktober 2024. Want de eerste Tesla Model 3 voor minder dan 15.000 euro op Marktplaats is een feit.

De eerste Model 3’s op Marktplaats voor bedragen onder de 15 mille hebben relatief hoge kilometerstanden. Dat is niet te uit sluiten. Naarmate het aanbod toeneemt zullen er exemplaren met lagere standen aangeboden worden.

Voor nu gaat het echt om zeer ervaren auto’s. Aan de andere kant zijn de hoge kilometerstanden toonaangevend bewijs dat je serieuze afstanden kunt maken met deze elektrische auto. Wel even het Model 3 aankoopadvies checken natuurlijk.

Model 3 voor 14.944 euro

Zoals deze koelkast witte Tesla Model 3 met het ‘luxe’ witte interieur. Voor 14.944 euro kun jij deze Tesla rijden. De kilometerstand van 413.123 is iets dat je niet moet afschrikken. Het gaat hier om de populaire Long Range, met vierwielaandrijving en de 75 kWh accu. Voor het geld natuurlijk een top deal, want met 351 pk en vierwielaandrijving rij je een zeer vlotte auto.

De aankoop komt volgens de adverteerder met 12 maanden BOVAG garantie. Dus mocht je een beetje schrikken van de kilometerstand, dan kun je in elk geval een jaar lang redelijk geruststellend rijden. De afschrijving gaat natuurlijk gewoon door. Als jij na een jaar afscheid wil nemen van je Model 3 met meer dan 4 ton ervaring, dan zijn inruilprijzen van onder de 10 mille niet ondenkbaar. Koop dan?