Niels van Roij zet de zaag in een Ferrari Testarossa

Niels van Roij deinst niet terug voor een beetje heiligschennis: hij gaat een Testarossa verbouwen.

Iconische Ferrari’s ombouwen is een gevoelig onderwerp. Niet alleen omdat Ferrari zelf nogal moeilijk is, maar ook omdat Ferrari-fans hier wat van vinden. Toch gaat Niels van Roij zich vergrijpen aan een iconische Ferrari: de Testarossa.

De naam Niels van Roij is jullie inmiddels waarschijnlijk welbekend. Niels is een onberispelijk geklede ontwerper die zich bezig houdt met coachbuilding. Zo zagen we van zijn hand onder meer de Tesla Model SB (Shooting Brake), de Rolls-Royce Silver Spectre, de Range Rover Adventum Coupé en de Ferrari Breadvan Hommage.

De volgende auto waar Niels van Roij de zaag in gaat zetten is dus een echte Testarossa. We kunnen jullie geruststellen: hij gaat er geen shooting brake van maken. In plaats daarvan gaat Niels de Testarossa omtoveren tot Targa. Want die was er ook nog niet.

Sterker nog: van de Testarossa was er überhaupt geen open versie. Ferrari maakte bij hoge uitzondering één Spider voor Gianni Agnelli (zie boven), maar daar bleef het bij. Er zijn wel diverse partijen die zelf de Testarossa van zijn dak ontdeden, maar dit ging buiten Ferrari om.

Nu gaat Niels van Roij dus ook de zaag zetten in een Testarossa, maar hij pakt het net even anders aan. In plaats van een echte Spider wordt het een Targa. Het wordt dus een auto in de traditie van de 308 GTS en de 348 TS.

Niels van Roij haalt zich hiermee potentieel wel de woede van Ferrari op de hals. Daarom zijn er geen Ferrari-logo’s te zien op de foto’s en wordt de naam Ferrari angstvallig vermeden. Niels van Roij heeft het alleen over “een 12-cilinder sportwagen met middenmotor uit 1987.” Het is maar goed dat er foto’s bij zitten, anders zouden we denken dat hij de Countach bedoelde.

Als de Testarossa Targa voltooid is gaan we deze waarschijnlijk niet op de Nederlandse wegen zien. In ieder geval niet voor lang, want de opdrachtgever is een Brit die in Andorra woont. Desalniettemin zijn we heel benieuwd naar het resultaat.

Binnenkort wordt er trouwens ook nog een andere Ferrari-project van Niels van Roij onthult: de Daytona Shooting Brake, op basis van een 599 GTB Fiorano. Hiermee is Niels sinds 2021 bezig en dit project nadert nu zijn voltooiing.