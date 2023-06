935 pk Toyota Supra op Marktplaats is aan de prijs

Een standaard Supra is natuurlijk niet genoeg. Voor de liefhebber staat deze Toyota Supra met een whopping 935 pk te koop.

Het is zonnig, dus een gele auto is dan altijd goed. Wij kwamen deze Toyota Supra MK4 (A80) tegen op Marktplaats en het is een flinke. De auto is behoorlijk aangepast en komt nu met 935 pk. Moet genoeg zijn om mee naar het strand te rijden.

Toyota Supra met 935 pk

Je moet niet bang zijn voor wat kilometers, want de auto heeft net geen 170.000 kilometer gelopen. De auto kan je met recht een klassieker noemen, want het bouwjaar is 1994. Bijna een dertig jaar oude auto dus, dan vallen de gereden kilometers wel mee. Oh ja, het stuur zit ook aan de verkeerde kant. Dat zien we vaak bij deze auto’s maar is even wennen.

De huidig eigenaar heeft de auto nu 14 jaar. Hij heeft er veel aan gedaan en zo te zien is het een liefhebber. De Supra ziet er goed uit. Het gele gevaarte had eerst nog meer pk’s, namelijk 1.200. Maar vanwege een nieuw Toyota 2jz gte shortblock moet je het nu doen met 935 pk, terwijl er eerst een 3.4 stroker shortblock in zat. Wegens schade is die eruit, goed dat de eigenaar eerlijk is. Koop je hem voor de vraagprijs, dan levert hij hem met de laatste motor met 1.200 pk. Hopelijk is de motor dan wel gemaakt.

Aanpassingen

Het is echt een The Fast and the Furious auto, want de aanpassingen kunnen zo uit een filmauto komen. Here we go: er zit ondere andere een RPS carbon koppeling, een V161 transmissie, vergrote kleppen en een methanol injectie in voor wat extra power. De lijst die te lezen is op Marktplaats gaat nog wel even verder.

Leuk om te vermelden is dat de auto in Lamborghini geel (pearl) gespoten is. Vermoedelijk maakt hij meer geluid dan de Italiaan, de uitlaat is dan ook huge. Natuurlijk zit je als bestuurder lekker stevig vast in een compleet harnas.

De Supra komt met meer dan twintig jaar aan papieren en de auto staat op dit moment in Nederland. De prijs is met net geen 70k pittig te noemen voor een dergelijke oude auto. Maar hé, het is maar wat een gek er voor zou willen geven. En in dit geval moet dat wel een liefhebber zijn.

Dank aan Rachid voor de tip!