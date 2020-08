Ford GT Heritage Edition onthuld

De nieuwe Ford GT Heritage Edition is net even wat specialer dan de gewone. En als je de Heritage net gemist hebt, hebben we nog meer goed nieuws!

Ford was afgelopen week al een heel onduidelijke teaser aan het ‘lekken’. Er was te zien dat het ging om een Ford GT, maar niet wat voor één. Tsja, je moet wel íets teasen bij een teaser.

Ford GT Heritage Edition

Maar nu is de auto er eindelijk! Wat voor vlees hebben we in de kuip? Het is een Ford GT, maar dan een beetje anders. Zoals de naam doet vermoeden, is de Ford GT Heritage Ed. een hoedtik naar het verleden. In het specifieke geval naar de 24 uurs race op Daytona in 1966. Mocht je je afvragen of de Ford GT40 destijds de die race won: Ja!

Kleurstelling

De Ford GT Heritage Edition heeft de zelfde kleurstelling over genomen. De speciale GT is Frozen White met rode, zwarte en gouden details. Met name de rode delen zijn leuk, want ze zijn asymmetrisch.

Upgrade Package

Maar er is nog meer marketing! Klanten van de Ford GT Heritage Edition kunnen namelijk kiezen voor het ‘Upgrade Package’. Dan maak je je speciale GT nóg specialer. De wielen zijn van koolstofvezel, met rode accenten. De remklauwen zijn zwart (met Brembo in het rood erop schrijven) en je krijgt die stickers met ’98 erop.

Ford GT Studio Collection

Mocht je wel een speciale GT wensen, maar niet de Ford GT Heritage Edition, dan kun je ook kiezen voor de Ford GT Studio Collection. Deze zijn voorzien van een andere graphics. Ook bij deze krijgen we een beetje een marketing-gevoel. Op de stickerset na is de Studio niet wezenlijk anders. Er worden slechts 40 exemplaren van de Ford GT Studio Collection gebouwd.

Goedgekeurde klanten

Mocht je er eentje wensen, dan is de kans groot dat dat niet gaat lukken. De Fords GT voor 2022 worden alleen uitgeleverd aan ‘goedgekeurde’ klanten. Dat is briljante marketing: je moet goedgekeurd worden om een Ford GT te mogen kopen. Waarschijnlijk om te controleren of je stiekem niet John Cena bent.

Prijzen

Prijzen zijn nog niet bekend. Over prijzen gesproken, maak je niet te druk omtrent de ontwikkelingen van de Ford GT-prijzen. Afgelopen weekend werd er een Ford GT uit 2017 afgehamerd op 780.000 dollar, iets minder dan beoogd. Tsja, dat was dan ook geen Ford GT Heritage Edition.