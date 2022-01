Deze twee kekke hybrides zijn hipper dan hip

Met deze twee kekke hybrides kun je altijd voor de dag komen.

Sommige auto’s zijn gewoon vertederend. De Jeep Renegade is zo’n auto. Het is stiekem een vrij conventionele hatchback waarin je ietsje hoger zit, maar het is een ruime en praktische auto zonder dat je meteen in een Ludospace of midi-MPV komt voorrijden.

De Renegade alsmede de technisch behoorlijk identieke Compass zie je in Nederland ook nog weleens voorbij rijden. In technisch opzicht zijn het eigenlijk geen Jeeps, maar Fiats. De Renegade staat op hetzelfde platform als de 500X (Small Wide 4×4) en de Compass op het Small Wide 4×4 LWB-platform. Dat zijn allemaal afgeleiden van het SUSW-plaform. Handig, want dat betekent zuinigere auto’s en niet onbetaalbaar in Nederland.

Hybride!

Daarom is het goed nieuws dat van zowel de Renegade als de Compass nieuwe Hybrid-uitvoeringen komen. Deze twee kekke hybrides zijn ter aanvulling van de range. Er zijn namelijk al plug-in hybrides, voor nu komen er reguliere hybrides bij. De accu is dan ook kleiner van de PHEV.

De benzinemotor is een 1.5 liter viercilinder met turbo. Deze is goed voor 130 pk en 240 Nm. De elektromotor is goed voor nog eens 20 pk. Goed nieuws voor mensen met een lui linkerbeen: koppelen is niet nodig. Standaard hebben deze twee kekke hybrides namelijk een zeventraps automaat. Jeep heeft nog geen verbruikscijfers, maar wel uitstootcijfers. De Renegade doet minimaal 130 gram CO2 per kilometer, die Renegade minimaal 133 gram.

Kekke hybrides naar ons landje?

Jazeker! Jeep Nederland bevestigt dat beide auto’s naar Nederland komen. We zijn alleen oprecht benieuwd naar de prijzen die Jeep later zal communiceren. Of het een topaanbieding gaat worden, wagen we te betwijfelen. Ja, ze zullen goedkoper zijn vóór belastingen. Maar met minimaal 130 gram CO2 uitstoot gaan ze flink belast worden.

De PHEV (de 4xe) zit op 41 gram per kilometer. Het geld dat je zult besparen aanschaf, zul je dubbel en dwars gaan betalen vanwege ons opmerkelijke belasting-systeem, denken wij.

Meer lezen? Check hier het PHEV-aanbod van Nederland!