Maak een Defender van jouw kleine stadsauto

Maak een Defender van je gebakje. Het maakt het leven net eventjes wat leuker.

het probleem met het modificeren van auto’s is dat zowel de klanten als de tuners zichzelf veel te serieus nemen. Dat zorgt ervoor dat de meeste mods zijn bedoeld om de auto sneller, dikker, duurder, nieuwer of gaver eruit te laten zien. Als het even kan zoveel mogelijk een combinatie ervan.

Maar je kan ook tunen met een knipoog. Dat is precies wat DAMD hier heeft gedaan. DAMD is een grote specilialist op het gebied van bodykits. Als jij jouw Mazda MX-5, CX-5 of Subaru meer streetcred wil geven, dan is dat mogelijk. Maar sinds een paar jaar speciliseren ze zich ook een 4×4’s en retrotuning.

Maak een Defender van de Everyday

Zo kennen we al de Mercedes-Benz G-Klasse look-a-like kits voor de Suzuki Jimny. Voor nu hebben ze een soortgelijke kit, maar dan voor de Suzuki Everyday. Dat is een klein stadsautootje dat hier in Nederland niet geleverd wordt. De set wordt de ‘Little D’-kit genoemd vanwege de hoedtuk naar de Defender. Maak een Defender van je Suzuki in een paar uurtjes, zeg maar.

Het is niet alleen een andere grille, maar een compleet andere voorzijde: grille, bumper, kopllampen, mistlampen, motorkap en zijschermen zijn allemaal afwijkend. Mede daardoor is het eindresultaat zo geslaagd. Goed om te weten, de afmetingen blijven bijna identiek. Hierdoor valt de Suzuki Everyday nog gewoon in de Kei-car regeling.

LandCruiser hoedtik

Verwacht dus ook geen Defender-esque prestaties. De auto is enkel en alleen voorwielaangedreven. De motor is een 660cc grote drieicilinder, die dankzij een schattig turbootje er 64 bescheiden paardjes uitperst.

Naast de Everyday heeft DAMD ook een dergelijke ‘Nomad’-kit in de aanbieding voor de Suzuki Spacia Gear. I dit geval lijkt het dat de Toyota LandCruiser meer model heeft gestaan. Wederom is het eindresultaat superschattig en eigenlijk best wel cool tegelijkertijd.

Beide kits zijn leverbaar vanaf maart 2022.