Mégane eVision gunt ons concrete blik in de toekomst van Renault - Autoblog.nl

De elektrische toekomst van Renault smoelt in ieder geval goed, dat scheelt.

Renault is de laatste jaren lekker bezig op designgebied. En nee, dat ze zeggen we niet omdat er toevallig een Nederlander aan het roer van de designafdeling staat. Vanuit een neutrale positie bekeken weten de Fransen gewoon scherp gelijnde auto’s neer te zetten, zonder dat het té excentriek wordt.

eVision

Is Renault van plan door te gaan op dit pad? Het antwoord lijkt ja te zijn. Met een nieuwe concept car die de Fransen onthullen gunnen ons namelijk een blik in de toekomst. Eerder dat jaar deden ze hetzelfde met de Morphoz Concept, maar deze Mégane eVision ziet er een stuk realistischer uit. Je hoeft niet gek veel moeite te doen om hier een opvolger van de Mégane in te zien. Denk wat gekke lampjes en kleurtjes weg, maak de velgen een maatje kleiner en je hebt een productieversie.

Platform

Met de Mégane eVision wil Renault niet alleen de toekomst laten zien qua design, maar ook vooral qua techniek. De letter ‘e’ verraadde het al: het gaat hier om een elektrische aandrijflijn. De productieversie van dit concept wordt de eerste auto op het gloednieuwe modulaire CMF-EV platform. Deze architectuur heeft Renault samen met Nissan ontwikkeld. De Nissan Airya komt ook op dit platform te staan.

Dunste batterijen

Renault claimt dat ze een van de dunste batterijen op de markt hebben ontwikkeld. De rest van de aandrijflijn is ook zo compact mogelijk gemaakt. Je hoeft dus geen rare hoge gebakjes te verwachtten van Renault. Met de interieurruimte moet het ook helemaal goedkomen.

Cijfers

Renault heeft ook al wat cijfers geplakt op deze Mégane eVision. Het concept beschikt over een elektromotor die 217 pk en 300 Nm koppel levert. De eVision – en straks ook de productieversie – krijgt een 60 kWh groot accupakket. Snelladen is mogelijk tot 130 kW.

Actieradius

De grote vraag is welke actieradius de nieuwe Renault krijgt. Daar doen de Fransen nog geen concrete uitspraken over. Wel beloven ze dat een ritje Parijs-Lyon (zo’n 470 km) af te leggen is in een vergelijkbare tijd als benzineauto’s, inclusief pauzes. We vrezen dat ze met dat laatste laadpauzes bedoelen. Veel wijzer worden we daar dus niet van.

Kun je niet wachten om de productieversie van deze Mégane eVision te bestellen? Dan hebben we goed nieuws: we hebben hier dus niet te maken met verre toekomstmuziek. De productieversie volgt namelijk volgend jaar al.