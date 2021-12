Deze tweedehands Volkswagen kost een vermogen!

Een vermogen betalen voor een tweedehands Volkswagen. Dan ben je óf niet goed bij je hoofd, óf je hebt iets heel bijzonders te pakken…

Volkswagens zijn ooit ontwikkeld als -de naam zegt het al- auto’s voor het volk. De mislukte Oostenrijkse kunstschilder met gek snorretje die het halverwege de vorige eeuw voor het zeggen had in Duitsland, wilde dat alle Duitsers de beschikking konden hebben over hun eigen vier wielen. Dat kon geregeld worden.

Dus werd de Kever geboren. Lange tijd was dat de enige Volkswagen die je kon kopen en het was met recht een auto voor het volk. Niet duur, simpele techniek en heel makkelijk te onderhouden. En massaal geproduceerd ook nog. Maar de tijd van goedkope auto’s voor het volk is definitief voorbij.

Zeker als je kijkt naar deze tweedehands VW die we voor je hebben gevonden. Die kost namelijk -ook nu nog- een waar vermogen.

Koop deze tweedehands Volkswagen XL1

In de inleiding werd de vraag al gesteld, je moet of knettergek zijn om een vermogen neer te tellen voor een tweedehandsje uit Wolfsburg, óf je moet met iets heel bijzonders te maken hebben. En dat laatste is absoluut het geval. Er wordt namelijk een Volkswagen XL1 aangeboden.

Voor de mensen die even vergeten zijn wat een XL1 ook alweer inhield; dat was een zuinigheidswonder op wielen. Het is een tweezits diesel-elektrische hybride die volgens opgave 0,9 l/100 km verbruikt. Deze plug-in hybride stoot slechts 21 g/km CO2 uit. En het was de eerste auto met camera’s als buitenspiegels die de openbare weg op mocht.

Veel zijn er niet van gemaakt, slechts 250 zagen het levenslicht. Ook was de XL1 niet goedkoop, nieuw moest je er 112.000 euro voor neertellen. En als je dát al een vermogen vindt, zul je schrikken van het bedrag dat voor een tweedehands moet worden betaald.

Leeg je spaarvarken maar, want hij is duur

Nu wil je zeker weten wat het exemplaar kost wat wij voor je hebben gevonden. Nou, schrik niet, voor 123.945 euro is hij de jouwe. Da’s dus geen slechte investering voor de eerste eigenaar. En mocht je besluiten hem aan te schaffen, hij is nog zo goed als nieuw.

Want deze Volkswagen XL1 uit 2015 heeft in totaal pas 4825 kilometers op de teller staan. Dat betekent dus dat er in die 6 jaar nog geen 50 liter diesel in de tank is gegooid. Er zijn tijden dat ik het dubbele per dag verstook… Maar goed, daar hebben we het niet over.

Wat is hij toch zuinig!

Mocht je nog wat leuke feitjes willen weten, die hebben we. De Volkswagen XL1 is bijvoorbeeld zó aerodynamisch, dat je slechts 8 pk nodig hebt om 100 kilometer per uut te cruisen. Verder haalt hij 50 kilometer puur op de accu’s en levert het 800cc kleine tweecilinder dieseltje slechts 45 pk. Samen met de 25 pk van de elektromotor kom je dus uit op 70 pk in totaal.

Wil je dus niet alleen milieubewust rijden, maar ook nog eens de blits maken met een uiterst zeldzame auto mét vleugeldeuren, dan is het wellicht tijd om je spaarvarken stuk te slaan en naar Klundert af te reizen, want daar staat hij. Mocht je dat allemaal te veel gedoe vinden, dan kun je ook gewoon hier op de advertentie klikken.

En mocht je denken, deze auto ken ik al, die heb ik al eens hier gezien, dat klopt. Hij staat namelijk al een tijdje te koop. Alleen wisten we toen nog niet wat de prijs was en nu dus wel. En het vermogen dat je ervoor moet neertellen, zal wel de reden zijn dat hij al zo lang te koop staat…

Benieuwd of iemand hem nu wél gaat kopen!

Met dank aan Dave voor de tip!