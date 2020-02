Deze unieke collectie Porsches zie je nu in Amsterdam

Allerlei bijzondere modellen van Porsche, tentoongesteld in onze hoofdstad.

Je hoeft niet verplicht de grens over om unieke modellen van automerken te zien. Natuurlijk is het gaaf om eens BMW Welt gezien te hebben, of het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Dichter bij huis kun je ook gewoon een leuke dag beleven als autoliefhebber. We kennen allemaal het Louwman Museum, maar ook de recent geopende Move Mobility Experience in Amsterdam heeft interessante dingen staan.

Er is een nieuwe collectie tentoongesteld die je sinds deze maand kunt bezichtigen. Het gaat hier om een tijdelijke expositie van Porsches. De collectie genaamd ‘Ben’s Garage’ brengt meer dan zeventig jaar aan Porsche naar Nederland. De auto’s staan in de kelder van het Move Mobility Experience.

Onderdeel van de collectie is bijvoorbeeld de allereerste Porsche 356 die in 1949 naar ons land kwam. Veel recenter en ook van de partij is de vorig jaar gepresenteerde 911 Carrera 4S Ben Pon jr. Andere auto’s die deel uitmaken van de tentoonstelling zijn onder andere een 964 Targa politieauto, een 911 991.2 GT2 RS en meer. Daarnaast krijgen bezoekers een rondleiding langs 11 modellen, inclusief achterliggende verhalen over de voertuigen. Zie het een beetje als de Nederlandse Petersen Automotive, waar je als autoliefhebber een rondleiding krijgt tussen een stel exclusieve auto’s.

De expositie is enkel op zaterdag en zondag te bezoeken. Geïnteresseerden dienen van tevoren een tijdslot van een halfuur te boeken. Een kaartje kost 10 euro, of 5 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Na afloop krijgen bezoekers een Porsche-poster mee naar huis.

De Move Mobility Experience heeft ambities om meer van dit soort tentoonstellingen te organiseren. Nadat deze expositie is afgelopen is de kans dus groot dat er weer een nieuwe expositie met een ander thema volgt.