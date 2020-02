Skoda Enyaq is vervolg van een nieuw hoofdstuk

Weer een SUV van Skoda? Ja, al is deze wel heel anders in vergelijking met de andere modellen van het automerk.

Skoda’s offensief voor elektrische auto’s begon met de CitigoE iV (slash Seat Mii Electric slash Volkswagen e-Up!). Dit moet je eigenlijk zien als een voorproefje, want in de basis is de Citigo natuurlijk een auto met een verbrandingsmotor. Hoe anders is dat met deze Enyaq.

MEB

De tweede elektrische auto van het merk, maar de eerste op het Modular Electrification Toolkit (MEB) platform van de Volkswagen Groep. Die afkorting ga je de komende jaren nog vaak horen. Volkswagen, Skoda, Seat en Audi gaan tussen nu en 2025 de nodige modellen op dit modulaire platform lanceren.

Na de Kodiaq, Karoq en de Kamiq is dit alweer de vierde crossover van Skoda in een kort tijdbestek. Het uiterlijk van de Enyaq is nog een geheimpje, de Tsjechen hebben voor nu enkel de naam uit de doeken gedaan.

De naam

Hoewel de naam Enyaq sterk lijkt op dat van zijn SUV-broertjes maakt Skoda naar eigen zeggen wel een onderscheiding. Waar de voorgaande drie SUV’s qua benaming zijn gebaseerd op Canadese en Groenlandse namen, krijgen Skoda’s op het MEB-platform namen gebaseerd op de Ierse taal. Een super interessant feit om te delen op verjaardagen.

Miljardeninvestering

De komende jaren rollen de nodige geëlektrificeerde Skoda’s van de band. Naast de CitigoE iV en deze nieuwe Enyaq kunnen we nog veel meer van dit soort auto’s verwachten. Skoda heeft de ambitie om eind 2022 meer dan 10 elektrische modellen in het gamma te hebben. Het gaat hier om zowel plug-in hybrides als volledig elektrische auto’s. Het merk schat dat deze groep modellen rond 2025 goed gaan zijn voor ongeveer 25 procent van de totaalverkopen. Skoda heeft tegen 2021 in totaal twee miljard euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van elektrische modellen.