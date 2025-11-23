Deze unieke coupé is ontworpen door een 21-jarige

Een jonge ontwerper met een oude geest.

In onze Spot van de Week-rubriek zetten we niet zo vaak spots uit Monaco in het zonnetje, omdat het nu eenmaal minder bijzonder is om daar een auto te spotten. Voor vandaag maken we echter een uitzondering. We zetten de Morgan Aeromax in het zonnetje, een auto die zelfs in Monaco geen alledaagse verschijning is.

De Morgan Aeromax is om meerdere redenen een hele bijzondere auto. In de eerste plaats zijn er maar 100 van gemaakt. Daarnaast is het een coupé, terwijl Morgan tot op dat punt vrijwel uitsluitend roadsters bouwde. Ook de totstandkoming van de Aeromax is een bijzonder verhaal.

Student

Je associeert het merk Morgan waarschijnlijk vooral met oude grijze heren, maar de ontwerper van deze auto was juist piepjong. Matthew Humphries had als designstudent zijn portfolio naar Morgan gestuurd en werd zo gevraagd om een ontwerpvoorstel te doen voor een coupé. Morgan besloot deze auto meteen te bouwen en zo was de Aeromax geboren. En Humphries? Die werd op zijn 21ste aangesteld als designbaas.

Waar sommige Morgans regelrecht uit de jaren ’50 lijken te komen, oogt de Aeromax aanzienlijk moderner. Toch is ook deze auto duidelijk geïnspireerd op het verleden, met zijn kenmerkende boattail. De naam Aeromax staat overigens niet voor ‘maximale aerodynamica’, als je dat soms dacht. De auto is vernoemd naar Max, de zoon van Charles Morgan.

Dit was ook de eerste keer dat Morgan de Lancia Thesis-achterlichten gebruikte, die later terug zouden komen op meer modellen. De koplampen heeft Morgan ook niet zelf ontwikkeld: die komen van Mini.

One-off

De Morgan Aeromax was aanvankelijk bedoeld als one-off voor één klant, een bankier die persoonlijk bevriend was met Charles Morgan. Helaas voor de beste man bleef zijn auto niet uniek. De Aeromax viel namelijk goed in de smaak en Morgan besloot 100 exemplaren te bouwen. Maar dat zal vast in goed overleg zijn gegaan met de klant.

We zouden het bijna vergeten, maar de Aeromax heeft ook nog een motor. Dat is de N62, oftewel de 4,8 liter V8 van BMW. De motor is identiek aan die van de toenmalige 550i en 750i. Deze levert 367 pk en 490 Nm aan koppel.

Spot van de Week

Om even aan te geven hoe zeldzaam de Aeromax wel niet is: de laatste keer dat een wild exemplaar werd geüpload op Autoblog Spots (toen nog Autojunk) was in 2015. Daarom verdient @spotcrewda deze keer de Spot van de Week.

