Deze hot hatch uit 2000 voelt veel ouder (en is dat stiekem ook)

Een opvallende combinatie van oude techniek met minder oude techniek vinden we op Marktplaats in deze toffe hot hatch.

Toen de auto eenmaal gemeengoed werd in de wereld, werd ook duidelijk dat gigantische slagschepen niet voor iedereen weggelegd waren. Sterker nog: op de kleine Europese wegen en in stadscentra loonde het meer om een kleine auto te hebben. Vandaar dat de VW Kever niet zo groot was. Of dat in Italië de Fiat 500 werd uitgevonden. En de Britten alles wat je nodig hebt vrij meesterlijk konden verpakken in de Rover/Austin/Morris(/noem ze maar op) Mini.

Revivals

Bij zowel Fiat als Volkswagen kwamen de revivals van de 500 en Beetle relatief lang nadat wij in Europa gedag hadden gezegd tegen het origineel. Bij de Mini was het anders. De New Mini onder het gezag van BMW werd een directe vervanger van de klassieke Mini. De eerste MINI Hatch ging in productie in 2001, nadat de ‘British Leyland’-Mini zijn laatste adem uitblies in oktober 2000.

Laatste Rover Mini’s

Dat betekent dat de Engelse fabriek in Longbridge van 1959 tot en met 2000 non-stop Mini’s eruit heeft geperst. Een levensspanne van 41 jaar. Grappig feitje daarover: om het idee van de Mini te moderniseren en op den duur de Mini te vervangen, werd de Metro in leven geroepen in de jaren ’80, die het tot 1998 heeft volgehouden. Waarmee de originele Mini dus zo populair bleek dat hij langer doorleefde dan zijn ‘vervanger’.

Mini Cooper Sport op Marktplaats

De Mini Cooper ‘Mark VII’ van 1996 tot en met 2000 is onmiskenbaar een originele Mini, maar het blijft leuk om te kijken hoe je een recept uit 1959 klaarstoomt voor de millenniumwisseling. We vinden een puik exemplaar op Marktplaats, een Cooper Sport uit 2000. Ja, één van de laatste en met het stuur aan ‘onze’ kant.

Aan de buitenkant is de Mini Cooper Sport in grote lijnen gelijk met zijn origineel. Veranderingen zijn bijvoorbeeld de nieuwe widebody en Minilite-velgen, die deze kleine sportieveling altijd erg geslaagd maakten. Chromen bumpers bleven, maar er zitten wel nieuwe achterlichten op. Rode lak en een contrasterend dakje waren optioneel, maar maken het plaatje wel af.

Binnenin vonden toch wel grote veranderingen plaats, waaronder het niet meer hebben van één grote klok in het midden. Het dashboard verraadt door zijn nogal rechtopstaande basis wel dat het niet de modernste is, maar verder kon het anno 2000 op zich mee met de rest. Lederen sportstoelen, iets chiquere afwerking rondom de klokkenwinkel en vooral een nieuw stuur, al was dat vooral omdat vanaf 1996 toch maar eens een airbag toegevoegd moest worden.

Oude wijn in nieuwe zakken?

Ergens is het de perfecte combinatie, helemaal in 2000. Je krijgt namelijk op zich een vrij bijdetijds cabine, maar nog wel die heerlijke klassieke Mini en zijn wendbare kleine profiel. Je kreeg nog steeds de 1.275 cc grote viercilinder voorin met vanaf nu een heuse 63 pk. Het hoeft echter maar 686 kg (exclusief jouw gewicht) voort te stuwen, dus lekker hoeken wil het wel. Oh ja, ook hier is het geen compleet oude motor want zaken als benzine-inspuiting zitten er wel gewoon op.

Ergens voelt het als waanzin om anno 2000 nog een Mini te kopen. De combinatie van deze dikke Cooper Sport en het feit dat na 41 jaar hopelijk de kinderziektes er wel uit zijn. Bovendien wist je toen al dat een jaar later een hagelnieuwe Mini door BMW op de markt zou komen, wat voor een moderne hatchback wel een betere auto was.

Kopen

Wel blijft dit klassieke exemplaar van de Mini Cooper Sport een leuk apparaat en als je er eentje wil kopen, is deze op Marktplaats zo goed als perfect. Hij is gerestaureerd en we zien een brandschone onderkant: mooi werk. Of ‘ie 25 of 66 jaar oud is moet je zelf invullen, maar feit is wel dat hij pas 25 jaar geleden in elkaar is gezet. Bovendien is er maar 31.890 kilometer mee gereden.

Dat betekent wel dat deze ‘ultieme’ Mini Cooper nu ook een aardig ultieme prijs heeft: 34.900 euro. Da’s veel geld, maar dan heb je wel een erg puik exemplaar in de juiste kleurstelling. Zou jij het doen? Of heb je liever een ‘oermodel’?