Deze unieke E21 heeft meer power dan een E30 M3

Deze zeer uitvoerig gemodificeerde E21 3 Serie wordt momenteel geveild in Nederland.

De 3 Serie is een auto die in al zijn verschijningsvormen genoeg aandacht krijgt, maar de eerste generatie is wat onderbelicht. Dat heeft misschien te maken met het feit dat er geen M3 was van deze generatie. We hebben nu echter een exemplaar voor ons dat alsnog heel dik is. Ook al is het geen M3.

Het betreft wel de topversie van de E21, want de 323i was de dikste 3 Serie die je destijds kon krijgen. Dit was de allereerste en op dat moment tevens de enige 3 Serie met een zes-in-lijn. Die leverde 143 pk en 192 Nm aan koppel.

De 323i die nu wordt aangeboden levert echter flink meer vermogen dan dat. Er ligt nog steeds een zes-in-lijn onder de kap, maar dat is niet meer de originele M20 zescilinder. Deze is vervangen door de M106-zes-in-lijn uit de E23 745i.

Dit blok stamt ongeveer uit dezelfde periode, maar is een stuk groter (3,4 liter in plaats van 2,3 liter) en bovendien voorzien van een turbo. Dit resulteert in 273 pk en maar liefst 422 Nm aan koppel. Dat is serieus veel voor een 3 Serie uit die tijd. Ter vergelijking: de latere E30 M3 beschikte slechts over 195 pk en 230 Nm. En zelfs een E90 M3 heeft minder koppel.

Naast de motor is ook de versnellingsbak vervangen. De vijfbak die er nu in zit is afkomstig uit een E28 535i. Het onderstel is eveneens onder handen genomen, met een Alpina-sperdifferentieel, Eibach-veren en Bilstein-schokdempers. De remmen zijn ook niet vergeten: de auto is voorzien van het hydraulische remsysteem van de E23 7 Serie.

Naast alle mechanische upgrades heeft deze E21 ook nog de nodige cosmetische ingrepen ondergaan. Zo is de auto voorzien van een Alpina-voorbumper, sideskirts van Zender en Alpina-velgen (al dan niet origineel).

Dat was nog niet alles: het interieur heeft ook een make-over gekregen. Dit is opnieuw bekleed met cognac leer en het stuur, de klokkenwinkel en de schakelpook komen uit het assortiment van Alpina. De fraaie achterstoelen zijn ook niet origineel: die komen uit een oude 6 Serie.

Oneerbiedig gezegd is dit dus een Frankenstein-creatie, maar het levert wel een mooi geheel op. Dit is duidelijk een project waar enorm veel tijd en geld in gestoken is. En dit kun je nu kant-en-klaar overnemen, want de auto wordt geveild via Collecting Cars. Meebieden kan tot en met morgenavond 19.52!

