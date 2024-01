BREEK: team van Andretti keihard geweigerd door F1

Toto Wolff krijgt zijn zin: Andretti is niet welkom als elfde Formule 1-team.

Het is al lang geleden dat we een compleet nieuw Formule 1-team hebben mogen verwelkomen. En dat gaat voorlopig zo blijven ook, want de Formule 1 heeft een oordeel geveld over de toetreding van Andretti als elfde team. Het antwoord is een bikkelhard ‘nee’.

De FIA gaf eerder wél groen licht voor een toetreding van Andretti, maar de FIA en de FOM zijn het niet altijd met elkaar eens. Dat blijkt maar weer eens, want de Formule 1 steekt nu dus een stokje voor de deelname van Andretti. Toto Wolff – een uitgesproken tegenstander – zal dus tevreden zijn.

Volgens de Formule 1 voegt het elfde team “geen waarde toe aan het kampioenschap.” Dat zou alleen zo zijn als het team competitief kan zijn en dat is volgens hen niet het geval bij Andretti. Nu gold dat vorig jaar eigenlijk voor alle teams behalve Red Bull, maar dat terzijde.

Is de toetreding van Andretti tot de Formule 1 hiermee definitief van de baan? Nee, nog niet. Het gaat hier namelijk over 2025. Vanaf 2028 is Andretti mogelijk alsnog welkom. Voor dat jaar heeft General Motors zich ingeschreven als motorleverancier, waarmee Andretti een fabrieksteam zou worden.

Dat zet de zaken in een ander daglicht. De Formule 1 laat weten dat de deur voor 2028 nog wel open staat. Als General Motors (specifiek Cadillac) meedoet kijken ze anders tegen de inschrijving aan.