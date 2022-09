Deze unieke Porsche 911 kost eens niet de hoofdprijs

Als een unieke Porsche 911 NIET de hoofdprijs kost, dan moet er toch wel iets mis mee zijn, toch? Oordeel zelf!

Porsches zijn leuke auto’s. Niet alleen om mee te rijden, maar ook om over te discussiëren. Hier ter redactie doen we dat vanzelfsprekend ook. Zeker omdat we allemaal onze eigen mening hebben over het machtige merk uit Zuffenhausen.

Zo vindt Wouter alleen de 911 een échte Porsche. Zelfs de 996. Al het andere zijn in zijn ogen maar ‘omgebouwde Touaregs’ of specifieker ‘nep-Porsches met te grote wielen’. In het geval van mijn Boxster dan. Da’s zijn goed recht en omdat hij toch nog altijd de grote baas is, geef ik hem vanzelfsprekend gelijk. Maar alleen daarom.

Maar goed. Voor wouter gaat zijn liefde voor 911’s zelfs zó ver, dat hij werkelijk álle varianten mooi vindt en er zelfs hebberig van wordt. Zo ook in het geval van de unieke Porsche 911 die we vandaag behandelen.

Unieke Porsche 911 Strosek Widebody

En die unieke 911 is een exemplaar dat door de Duitse tuner Strosek is aangepakt. Die naam zegt je wellicht wat en dat kan kloppen. Strosek is namelijk sinds jaar en dag de ‘verfraaiier’ van allerlei snel spul. Zo ook van deze 911 uit 1984.

Allereerst valt natuurlijk de dikke bips op. Dat komt omdat het een WTL is en dat staat voor Werks Turbo Look. En dát betekent weer dat de auto de uiterlijke kenmerken heeft van een Turbo, maar niet de daadwerkelijke compressor. Een beetje de voorloper van wat Porsche later deed met de 911 S-modellen. Die hadden ook bredere heupen dan de non-S versies.

Waar zijn de normale koplampen?

Maar nog meer valt de neus op. Die mist namelijk de -normaal zo kenmerkende- rechtopstaande koplampen die elke Porsche 911 tot de dag van vandaag heeft. Zelfs de 996 met zijn spiegeleieren heeft dat kenmerk in meer of mindere mate. Maar deze niet. En dat maakt hem weer wat unieker.

De neus van deze Strosek is natuurlijk gebaseerd op de 930 Turbo ‘Flachbau’. Dat was een probeersel in de jaren 80 waarbij de 911 een vlakke neus kreeg met de toen zo populaire klapkoplampen. Zo ziet de neus van ‘ons’ exemplaar er ook uit, ware het niet dat die omklappers ontbreken en dat er kleine vaste pitjes inzitten.

Verder zit er een ‘performance pack’ op, waarmee hij 260 pk levert. Als laatste kunnen we melden dat er een opgewaardeerde Wevo shifter opzit. Dat je het even weet…

Niet de hoofdprijs voor deze Porker

Welnu, deze auto staat te koop. Onze @wouter zou er zogezegd graag zijn 996 voor inruilen, zo hebberig wordt hij ervan. Maar dan moet hij wel wat centjes bijleggen, de aanbieder vraagt er namelijk €49.911,00 voor. Maar toch, dat is niet duur voor een vrijwel unieke 911. En ook makkelijk, hij staat gewoon in Nederland. Scheelt toch weer rijden.

Gelukkig voor Wouter heeft hij geen concurrentie vanuit de eigen redactie. Ik hou het namelijk liever bij mijn omgebouwde Touareg en de nep-Porsche met te grote wielen.

Ieder z’n ding.

Met dank aan onzen eigen Michael voor de tip!