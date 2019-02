Heb jij drie ton over voor platte lampen?

Tegenwoordig vinden we een Turbo op bijna elke Porsche 911, maar er is een tijd geweest dat de naam ‘Turbo’ vergeven was voor de enige Porsche met een, je raadt het al, turbo. In de jaren ’80 nam het imago van de 911 Turbo mythische proporties aan. De 911 Turbo was een van de eerste sportwagens met een turbocompressor. In tegenstelling tot nu waren die motoren niet dociel en lekker soepel onderin. Onderin de toeren gebeurde er niet zo heel erg veel. Wilde je vermogen, dan moest je gas geven. Dan ontstond het tweede probleem: de turbo kwam er behoorlijk hard in. Heel erg spectaculair, maar niet als je met een milkshake op schoot over een rotonde moet rijden in de regen.

In de jaren ’80 waren er tuners die de 911 Turbo voorzagen van een platte neus. Porsche was daar zelf de initiator van met de 935/75, een monster met een platte voorkant. De kenmerkende koplampen ware vanwege aerodynamische redenen verhuist naar de bumper. Uiteraard wilde Porsche daar ook een graantje van meepikken. Op speciale bestelling was het mogelijk om een ‘Flachbau’ te laten leveren. Aangezien het meeste werk met de hand gebeurde, was het een vrij prijzige optie. Veelal werden op deze modellen meer aparte opties besteld, zoals bijvoorbeeld de performance kit waarmee het vermogen naar 335 pk steeg.

Of dit Robijnrode exemplaar ook die kit heeft, weten we niet. Het maakt eigenlijk ook niet uit. Dit ding is namelijk zo ontiegelijk fout dat ‘ie weer gaaf is. Werkelijk alles is tot in de puntjes jaren ’80 fout. Waarschijnlijk ligt er in in het handschoenenkastje een paar kilo heerlijke, onversneden cocaïne. Het interieur bestaat uit crème wit en donkerrood. De houtafwerking is zwaar over de top en geweldig tegelijkertijd. Het is zo’n auto waarbij elke optie besteld is, zonder erover na te denken of het daadwerkelijk ook mooi staat.

Dit exemplaar komt uit 1985 en is een van de 948 Flachbaus die geproduceerd zijn. Van origine komt deze 911 uit de Verenigde Staten. Daar heeft de auto niet heel veel gereden, overigens. De teller is blijven steken op 7.057 km. Zeldzaam, aparte kleurstelling, Uber-chique BBS-velgen weinig kilometers zijn een garantie voor hoge prijzen. In dit geval is dat niet anders, de Porsche dealer wil er namelijk graag 329.000 euro voor ontvangen. De advertentie kun je hier bekijken.